رونمایی از موج سوم طرح «احوالپرسی از دانشجویان» با تمرکز بر پساجنگ

به گزارش خبرنگار مهر، سمپوزیوم وضعیت و روندهای مصرف مواد و برنامه های نوین پیشگیری در محیط های آموزشی صبح امروز با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

در این سمپوزیوم ، موج سوم طرح ملی «احوالپرسی از دانشجویان و دانشگاهیان در دوران پساجنگ» در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رییس سازمان دانشجویان و معاون وزیر علوم رونمایی شد.

سعید حبیبا در آیین رونمایی از این طرح در دانشگاه تهران گفت: این طرح که در جریان جنگ ۱۲ روزه اجرا شده بود، این بار با رویکردی جامع‌تر و با تمرکز بر شرایط پساجنگ برای دانشجویان و دانشگاهیان، اعم از کارکنان و اعضای هیئت علمی، از امروز آغاز می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح تا پایان ترم در دانشگاه‌های سراسر کشور ادامه خواهد داشت و نتایج و یافته‌های حاصل از آن در برنامه‌ریزی‌های وزارت علوم مورد توجه قرار خواهد گرفت تا بتوانیم تا حد امکان آثار و ترومای ناشی از جنگ را کنترل کرده و راهکارهای بازسازی روحی و روانی را فراهم کنیم؛ به گونه‌ای که دانشجویان و دانشگاهیان بتوانند زندگی عادی خود را از سر بگیرند.

براساس این گزارش، اجرای طرح احوال‌پرسی( همدلی) سال گذشته به عنوان یک مداخله موثر و ارتقاء دهنده حمایت اجتماعی؛ در راستای کاهش بحران‌های روان‌شناختی ناشی از شرایط اخیر در کشور، با هدف ارائه خدمات روانشناختی در قالب تماس تلفنی با دانشجویان، با محوریت احوال پرسی در ایام بحران و پس از بحران جنگ و تأکید بر سبک زندگی سالم از هشتم تیر ماه لغایت بیست و پنجم مرداد ماه با حضور فعال مشاوران و روانشناسان اجرا شد .