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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

۳۵مدرسه جدیدبه استقبال مهر می‌روند؛گلستان در مسیر ارتقای سرانه آموزشی

۳۵مدرسه جدیدبه استقبال مهر می‌روند؛گلستان در مسیر ارتقای سرانه آموزشی

گرگان-استاندار گلستان از تکمیل و بهره‌برداری ۳۵ پروژه آموزشی تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، این طرح‌ها در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر علی‌اصغر طهماسبی عصر سه‌شنبه در دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به فاصله سرانه فضای آموزشی گلستان با میانگین کشور اظهار کرد: هرچند این شاخص هنوز به سطح مطلوب نرسیده، اما طی یک سال گذشته اقدامات مؤثری برای بهبود آن انجام شده و روند توسعه فضاهای آموزشی با سرعت بیشتری در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه ارتقای امکانات ورزشی مدارس نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان استان که پیش از این ۱۵ سانتی‌متر بود، اکنون به ۳۱ سانتی‌متر رسیده و برنامه‌ریزی شده است در چارچوب برنامه هفتم توسعه این شاخص‌ها با رویکردی تحول‌گرا افزایش یابد.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت حل مسائل انباشته حوزه آموزش و پرورش گفت: برای تسریع در رفع مشکلات، فرمانداران شهرستان‌ها مسئولیت مستقیم شورای آموزش و پرورش را بر عهده خواهند داشت تا با هماهنگی مدیران این حوزه، تصمیمات اجرایی با سرعت بیشتری عملیاتی شود.

طهماسبی همچنین از آماده‌سازی ۳۵ پروژه آموزشی در نقاط مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح‌ها با تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریورماه تکمیل شده و همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسند؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت آموزشی و بهبود کیفیت فضای مدارس استان ایفا کند.

کد مطلب 6869134

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