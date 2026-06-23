اجرای مرحله دوم ساماندهی بازار تاریخی حضرت عباسی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین خبیری با اشاره به اهمیت این بازار در شبکه معابر و گذرهای تاریخی شهر گفت: مرحله دوم طرح ساماندهی بازار حضرت عباسی در مساحتی بالغ بر هزار مترمربع با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در حال اجراست و با هدف ارتقای کیفیت فضای شهری، بهبود زیرساختهای خدماتی و افزایش ایمنی این محور گردشگری انجام میشود.
وی افزود: این طرح شامل عملیات کفسازی، اجرای شبکه لوله آتشنشانی، غلافگذاری و همچنین احداث کانالهای تأسیساتی برای عبور خطوط برق، مخابرات و گاز است که نقش مهمی در ساماندهی زیرساختهای شهری و حفظ منظر تاریخی این محدوده خواهد داشت.
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای حفظ و احیای بافت ارزشمند تاریخی شهر صورت میگیرد، تصریح کرد: با تکمیل عملیات اجرایی این طرح با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و خدمات رسان، شرایط مناسبتری برای تردد شهروندان، کسبه و گردشگران فراهم خواهد شد و این محور تاریخی از منظر خدمات شهری و ایمنی نیز ارتقا خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزی انجام شده، طرح ساماندهی بازار حضرت عباسی همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید و در اختیار شهروندان و گردشگران قرار خواهد گرفت.
بازار حضرت عباسی متعلق به دوره قاجار است که در حد فاصل خیابان مسجد ملااسماعیل و میدان تاریخی خان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
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