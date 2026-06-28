به گزارش خبرنگار مهر، در بازار خودرو، همزمان با افزایش تقاضا و نوسان معاملات، گزارشهایی از شکلگیری شیوههای غیررسمی در پیشفروش خودرو و جذب وجوه از خریداران منتشر شده که نگرانیهایی را در میان متقاضیان ایجاد کرده است. این روند در برخی موارد به ثبتنامهای صوری و وعدههای غیرواقعی برای تحویل خودرو منجر شده است.
در چنین شرایطی کارشناسان و فعالان صنفی بر ضرورت انجام خرید تنها از مسیرهای رسمی و سامانههای معتبر شرکتهای خودروساز تأکید دارند و هشدار میدهند پرداخت وجه به حسابهای شخصی یا واسطهای میتواند ریسک کلاهبرداری را برای خریداران افزایش دهد.
در این رابطه اسد کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران گفت: برخی افراد با ثبتنامهای صوری و بدون وجود واقعی خودرو، اقدام به جذب وجوه از مردم میکنند و این موضوع خسارتهایی را برای خریداران به همراه داشته است.
کرمی با تأکید بر ضرورت دقت خریداران افزود: مردم باید صرفاً از مسیرهای رسمی و ثبتنامهای اینترنتی شرکتهای خودروساز اقدام به خرید کنند و از واریز وجه به حساب نمایندگیها و اشخاص خودداری کنند، زیرا در بسیاری از موارد پول باید مستقیماً به حساب شرکتهای اصلی واریز شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر برخی افراد با انجام ثبتنامهای متعدد در حالی اقدام به پیشفروش میکنند که حتی تعداد خودروهای موجود نیز با حجم تعهدات مطابقت ندارد و این مسئله زمینهساز بروز تخلفات شده است.
کرمی تصریح کرد: اتحادیه نظارتهای لازم را انجام میدهد اما امکان برخوردهایی مانند لغو سهمیه یا پلمب بهصورت مستقیم در اختیار اتحادیه نیست و تخلفات باید از مسیرهای قانونی و مراجع ذیصلاح پیگیری شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران خاطرنشان کرد: صنف نمایشگاهداران بهصورت قانونی مجاز به پیشفروش خودرو نیست و تنها شرکتها و کارخانههای دارای مجوز از وزارت صمت و بانک مرکزی امکان انجام پیشفروش رسمی را دارند.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار ما از مردم این است که با دقت بیشتر عمل کنند تا در دام اینگونه تخلفات و سوءاستفادهها گرفتار نشوند و در عین حال پیگیریها برای برخورد با متخلفان در دستور کار قرار دارد.
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