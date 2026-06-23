توقیف ۲ شناور حامل سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح جزئیات این عملیات، اظهار کرد: مرزبانان این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان سوخت در منطقه مطلع شدند و بلافاصله اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی به محل اعزام شد.

وی افزود: پس از گشت‌زنی و رصد دقیق در موقعیت اعلامی، مرزبانان موفق به کشف ۱۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند که ارزش آن به همراه شناورهای توقیفی ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب ادامه داد: در این عملیات دو فروند شناور نیز توقیف و دو نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.