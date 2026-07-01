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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۲

توقیف ۳ فروند شناور حامل سوخت قاچاق در میناب

توقیف ۳ فروند شناور حامل سوخت قاچاق در میناب

میناب- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از توقیف ۳ فروند شناور حامل سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی ، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی میناب به محل اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان پس از گشت زنی در موقعیت اعلامی موفق به کشف یک هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۳ میلیارد ریال شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری ۲ نفر متهم در این عملیات ، اظهار داشت: در این عملیات ۳ فروند شناور نیز توقیف شده است.

کد مطلب 6876029

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