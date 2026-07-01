توقیف ۳ فروند شناور حامل سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی ، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی میناب به محل اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان پس از گشت زنی در موقعیت اعلامی موفق به کشف یک هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۳ میلیارد ریال شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری ۲ نفر متهم در این عملیات ، اظهار داشت: در این عملیات ۳ فروند شناور نیز توقیف شده است.