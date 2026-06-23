داور فینال جام جهانی قاضی دیدار ایران و مصر شد + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و مصر از گروه G جامجهانی ۲۰۲۶، روز شنبه ۶ تیرماه و از ساعت ۶:۳۰ دقیقه در سیاتل برگزار میشود.
براساس تصمیم فیفا «سیمون مارسینیاک» از لهستان دیدار این دو تیم را قضاوت خواهد کرد. این داور که دیدارهای مهمی در فوتبال جهان سوت زده است، بازی فینال جام جهانی ۲۰۲۲ بین آرژانتین و فرانسه را قضاوت کرد.
در گروه G بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی مصر با ۴ امتیاز صدرنشین است و ایران با ۲، بلژیک با ۲ و نیوزیلند با یک امتیاز در رتبههای دوم تا چهارم قرار دارند.
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