  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

داور فینال جام جهانی قاضی دیدار ایران و مصر شد + عکس

داور فینال جام جهانی قاضی دیدار ایران و مصر شد + عکس

داوری که دیدار فینال رقابت های فوتبال جام جهانی گذشته را قضاوت کرده است، دیدار تیم های فوتبال ایران و مصر را سوت خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر از گروه G جام‌جهانی ۲۰۲۶، روز شنبه ۶ تیرماه و از ساعت ۶:۳۰ دقیقه در سیاتل برگزار می‌شود.

براساس تصمیم فیفا «سیمون مارسینیاک» از لهستان دیدار این دو تیم را قضاوت خواهد کرد. این داور که دیدارهای مهمی در فوتبال جهان سوت زده است، بازی فینال جام جهانی ۲۰۲۲ بین آرژانتین و فرانسه را قضاوت کرد.

در گروه G بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی مصر با ۴ امتیاز صدرنشین است و ایران با ۲، بلژیک با ۲ و نیوزیلند با یک امتیاز در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند.

داور فینال جام جهانی قاضی دیدار ایران و مصر شد + عکس

کد مطلب 6869126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها