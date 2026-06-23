تیم ملی فوتبال ایران دو روز زودتر در سیاتل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آمریکا محدودیت‌های مربوط به تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را کاهش داد و به این تیم اجازه داد دو روز پیش از دیدار بعدی خود وارد خاک آمریکا شود.

بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، این تیم همچنان موظف است پس از دیدار روز جمعه در شهر سیاتل، خاک آمریکا را ترک کند.

«اندرو جولیانی»، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید، در این باره به آسوشیتدپرس گفت: این موضوع از ابتدا در برنامه ما بود. ما می‌خواستیم روند جابه‌جایی‌های اولیه را بررسی کنیم و اگر بدون مشکل پیش می‌رفت، با توجه به زمان طولانی‌تر سفر، یک روز اضافه برای تیم در نظر می‌گرفتیم.

تیم ملی ایران در طول این رقابت‌ها نسبت به محدودیت‌های سفر و مشکلات ناشی از شرایط امنیتی و جنگ اعتراض‌هایی مطرح کرده بود. در دو دیدار نخست که در لس‌آنجلس برگزار شد، به تیم اجازه داده شده بود تنها یک روز قبل از مسابقه وارد کشور میزبان شود.

در همین راستا، کمپ اصلی ایران نیز از توسان ایالت آریزونا به تیخوانای مکزیک منتقل شد و همچنین چند تن از اعضای کادر فنی و همراهان تیم اجازه ورود به آمریکا را همراه تیم نداشتند.

هرچند طبق قوانین فیفا معمولاً تیم‌ها یک روز پیش از مسابقه به محل بازی سفر می‌کنند، اما ایران خواستار زمان بیشتری برای تطبیق با شرایط شهرهای میزبان و ریکاوری بازیکنان شده بود.

لازم به ذکر است که تیم‌های ملی ایران و مصر در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح شنبه ۶ تیر و از ساعت ۰۶:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.