اوکراین به نیروگاه برق در کرچ روسیه حمله کرد؛ خاموشی نیمی از کریمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزری آپا آذ، آتش‌ سوزی مهیبی که امروز سه شنبه پس از حمله اوکراین به یک نیروگاه حرارتی در شهر کرچ در روسیه رخ داد، باعث قطع برق در بخش بزرگی از شبه جزیره کریمه شده است.

طبق اطلاعات اولیه، این حمله یک نیروگاه برق حرارتی واقع در منطقه آرشینتسوو در کرچ روسیه را هدف قرار داده است.

پس از حمله، آتش‌ سوزی مهیبی در این نیروگاه برق رخ داد.

طبق این گزارش، تقریباً نیمی از کریمه در نتیجه این حادثه بدون برق مانده است.

طبق اعلام شرکت انرژی دولتی کریمه (Krymenergo)، شهرهای یفپاتوریا، ساکی، کراسنوپرکوپسک و جانکوی و همچنین مناطق کراسنوپرکوپسک، ساکی، جانکوی و کراسنوگواردیسکی در حال حاضر بدون برق هستند.

این شرکت اعلام کرد: تلاش‌ ها برای رفع تبعات این حادثه و انجام بازسازی در حال انجام است. انتظار می‌رود برق در طول روز مجددا وصل شود.