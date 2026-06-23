تداوم فتوحات ارتش روسیه و سرنگونی دهها پهپاد اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته ۴۶۲ پهپاد اوکراینی را منهدم کرده‌اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه به آزادسازی ۱۲۸ ساختمان در کنستانتینووکا در دونتسک به دست نیروهای روسی اشاره شده است.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد که در جریان نبرد در این منطقه ۹۰ نظامی اوکراینی کشته شدند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه از آزادسازی ۵۲ ساختمان در شهرک کراسنی لیمان و پیشروی ارتش روسیه در این منطقه خبر داده شده است.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.