حمله هوایی روسیه به انبارهای سوخت ارتش اوکراین+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته ۷۳۴ فروند پهپاد اوکراینی و ۱۲ بمب هوایی هدایت‌شونده را رهگیری و منهدم کردند.

به گزارش این وزارتخانه، پالایشگاه‌های نفت، زیرساخت‌های سوخت و انرژی و تأسیسات حمل و نقل مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفته است.

وزارت دفاع روسیه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که نیروهای روسی انبارهای سوخت مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین را در منطقه زاپروژیا با پهپاد هدف قرار دادند.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.