به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه «روس‌ اتم» امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: تعداد و شدت حملات نیروهای مسلح اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا و انرگودار از ابتدای ماه جاری به شدت افزایش یافته است؛ این حملات پیچیده‌ تر و پیشرفته‌ تر شده است.



مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه سپس اضافه کرد: رژیم کی‌یف با این حملات موفق نخواهد شد اراده کارکنان نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا را متزلزل کند؛ یقینا این هدف محقق نخواهد شد.



«الکسی لیخاچف» ادامه داد: نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا به لطف تلاش‌ های کارکنان این نیروگاه در وضعیت ایمن قرار دارد.