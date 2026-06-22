به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته ای روسیه «روس اتم» امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: تعداد و شدت حملات نیروهای مسلح اوکراین به نیروگاه هستهای زاپروژیا و انرگودار از ابتدای ماه جاری به شدت افزایش یافته است؛ این حملات پیچیده تر و پیشرفته تر شده است.
مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته ای روسیه سپس اضافه کرد: رژیم کییف با این حملات موفق نخواهد شد اراده کارکنان نیروگاه هسته ای زاپروژیا را متزلزل کند؛ یقینا این هدف محقق نخواهد شد.
«الکسی لیخاچف» ادامه داد: نیروگاه هستهای زاپروژیا به لطف تلاش های کارکنان این نیروگاه در وضعیت ایمن قرار دارد.
مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هستهای روسیه «روس اتم» اعلام کرد: نیروگاه هستهای زاپروژیا به لطف تلاشهای کارکنان این نیروگاه در وضعیت ایمن قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته ای روسیه «روس اتم» امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: تعداد و شدت حملات نیروهای مسلح اوکراین به نیروگاه هستهای زاپروژیا و انرگودار از ابتدای ماه جاری به شدت افزایش یافته است؛ این حملات پیچیده تر و پیشرفته تر شده است.
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