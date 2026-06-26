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۵ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۵

تعلیق پروازهای تل آویو - مسکو

تعلیق پروازهای تل آویو - مسکو

شرکت هواپیمایی صهیونیستی «العال» از تعلیق پروازهای تل آویو و مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، شرکت هواپیمایی صهیونیستی «العال»، اعلام کرد که پروازهای میان تل آویو و مسکو را به دنبال حملات پهپادی اوکراین به اراضی روسیه از جمله مسکو

به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارونوت»، این شرکت صهیونیستی توضیح داد که هفته آینده ارزیابی از وضعیت انجام خواهد داد و پس از آن در مورد از سرگیری پروازها تصمیم گیری خواهد شد.

اوکراین در روزهای گذشته با حملات پهپادی ، به یک پالایشگاه نفت در منطقه کاپوتینا در مسکو حمله کرد که این حمله خسارات زیادی به بار آورد.

کد مطلب 6870988

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