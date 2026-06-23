جاده چالوس دوطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، اظهار کرد: محدودیت تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال که به منظور مدیریت و روانسازی ترافیک اعمال شده بود، ساعت ۱۷:۰۰ امروز سهشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵ رفع شد.
وی افزود: با کاهش حجم ترافیک و تخلیه بار ترافیکی در محورهای یادشده، تردد وسایل نقلیه در هر ۲ مسیر برقرار بوده و عبور و مرور به روال عادی بازگشته است.
سرهنگ قلینیا از رانندگان خواست ضمن برنامهریزی مناسب برای سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیتهای احتمالی محورهای مواصلاتی مطلع شوند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از ایجاد گرههای ترافیکی و حوادث احتمالی جلوگیری کنند.
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