جاده چالوس دوطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، اظهار کرد: محدودیت تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال که به منظور مدیریت و روان‌سازی ترافیک اعمال شده بود، ساعت ۱۷:۰۰ امروز سه‌شنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵ رفع شد.

وی افزود: با کاهش حجم ترافیک و تخلیه بار ترافیکی در محورهای یادشده، تردد وسایل نقلیه در هر ۲ مسیر برقرار بوده و عبور و مرور به روال عادی بازگشته است.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های احتمالی محورهای مواصلاتی مطلع شوند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از ایجاد گره‌های ترافیکی و حوادث احتمالی جلوگیری کنند.