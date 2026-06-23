۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در قم معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: در پی دریافت شکایت مردمی و انجام گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان با کارشناسان ادارهکل دامپزشکی، یک واحد فروشگاه پروتئینی به دلیل نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی غیربهداشتی شناسایی و پلمب شد.
وی افزود: در بازرسی از سردخانه این واحد صنفی، ۶۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ و گوسفند کشف شد که بر اساس نظر کارشناسان دامپزشکی، تاریخ مصرف آنها منقضی و فاقد شرایط لازم برای مصرف انسانی بوده است.
مدیرکل تعزیرات استان ادامه داد: محموله کشفشده با دستور قضایی و با حضور کارشناسان ذیربط، به دلیل فساد مواد اولیه و در راستای حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان، در محل تخلیه پسماند شهری معدوم شد.
حدادپور با اشاره به تشکیل پرونده تخلف برای واحد صنفی متخلف گفت: این پرونده برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفهای بهداشتی تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.
وی تاکید کرد: با هرگونه اقدامی که سلامت مردم را به خطر بیندازد، در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا عرضه مواد غذایی مشکوک، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: به دنبال بازرسیهای مشترک این ادارهکل با دامپزشکی، ۶۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ و گوسفند فاسد و غیربهداشتی در یکی از واحدهای صنفی این استان کشف و معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: در پی دریافت شکایت مردمی و انجام گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان با کارشناسان ادارهکل دامپزشکی، یک واحد فروشگاه پروتئینی به دلیل نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی غیربهداشتی شناسایی و پلمب شد.
نظر شما