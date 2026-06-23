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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در قم معدوم شد

۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در قم معدوم شد

قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: به دنبال بازرسی‌های مشترک این اداره‌کل با دام‌پزشکی، ۶۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ و گوسفند فاسد و غیربهداشتی در یکی از واحدهای صنفی این استان کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: در پی دریافت شکایت مردمی و انجام گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان با کارشناسان اداره‌کل دامپزشکی، یک واحد فروشگاه پروتئینی به دلیل نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی شناسایی و پلمب شد.

وی افزود: در بازرسی از سردخانه این واحد صنفی، ۶۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ و گوسفند کشف شد که بر اساس نظر کارشناسان دام‌پزشکی، تاریخ مصرف آن‌ها منقضی و فاقد شرایط لازم برای مصرف انسانی بوده است.

مدیرکل تعزیرات استان ادامه داد: محموله کشف‌شده با دستور قضایی و با حضور کارشناسان ذی‌ربط، به دلیل فساد مواد اولیه و در راستای حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان، در محل تخلیه پسماند شهری معدوم شد.

حدادپور با اشاره به تشکیل پرونده تخلف برای واحد صنفی متخلف گفت: این پرونده برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلف‌های بهداشتی تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.

وی تاکید کرد: با هرگونه اقدامی که سلامت مردم را به خطر بیندازد، در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا عرضه مواد غذایی مشکوک، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6869220

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