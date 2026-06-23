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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

اعلام محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورا در قم

اعلام محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورا در قم

قم- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از اجرای طرح ویژه ترافیکی همزمان با برگزاری آیین‌های تاسوعا و عاشورای حسینی در محدوده حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و هسته مرکزی شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام‌رضا صدفی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر مقدس قم خبر داد و اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده زائران و عزاداران در مراسم‌های سوگواری سید و سالار شهیدان، محدودیت‌های ترافیکی در معابر منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بخش‌هایی از هسته مرکزی شهر اعمال خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت‌ها از شب تاسوعا با ممنوعیت توقف خودروها آغاز شده و از ساعات ابتدایی صبح روز تاسوعا نیز محدودیت‌های آمد و شد در برخی معابر اجرایی می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم ادامه داد: اجرای این طرح تا پایان مراسم شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و بازگشت شرایط ترافیکی شهر به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت تردد و تأمین ایمنی عزاداران گفت: همکاری شهروندان با مأموران پلیس نقش مؤثری در روان‌سازی عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم‌های مذهبی خواهد داشت.

شهروندان از توقف در محدوده‌های ممنوعه خودداری کنند

صدفی با تأکید بر رعایت ضوابط ترافیکی توسط رانندگان اظهار کرد: از شهروندان درخواست می‌شود از توقف خودروها در شعاع ۱۰۰ متری محدوده‌های دارای محدودیت اجتناب کنند.

وی افزود: خودروهایی که در این محدوده‌ها توقف داشته باشند، توسط جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهند شد تا امکان مدیریت مناسب ترافیک و تردد عزاداران فراهم شود.

رئیس پلیس راهور استان قم همچنین استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به افزایش چشمگیر حجم تردد زائران و هیئت‌های مذهبی در اطراف حرم مطهر، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی می‌تواند نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی معابر مرکزی شهر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان با پرهیز از ورود خودروهای شخصی به محدوده‌های پرتردد و همچنین اختصاص ظرفیت پارکینگ‌های اطراف حرم به زائران و هیئت‌های مذهبی، پلیس را در اجرای مطلوب این طرح یاری کنند.

معابر منتهی به حرم مطهر مشمول محدودیت ترافیکی می‌شوند

صدفی در تشریح محورهای مشمول محدودیت آمد و شد بیان کرد: تقاطع عمار یاسر ـ آذر به سمت چهارراه بازار، کنارگذر تونل غدیر پیش از بازار سلام به سمت تقاطع آذر، میدان مطهری از ابتدای پل علیخانی به سمت چهارراه بازار و خیابان خاکفرج از دوربرگردان پل شهید رجایی به سمت میدان مطهری از جمله مسیرهایی هستند که در این ایام با محدودیت ترافیکی مواجه خواهند بود.

وی ادامه داد: خیابان باجک از ابتدای کوچه مخابرات به سمت چهارراه بازار نیز در فهرست معابر دارای محدودیت قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم اضافه کرد: خیابان امام خمینی(ره) از چهارراه غفاری به سمت سه‌راه خورشید، خیابان امیرکبیر از دوربرگردان حجتیه به سمت میدان مطهری و همچنین بلوار شهید منتظری از دوربرگردان به سمت تقاطع حجتیه نیز مشمول این محدودیت‌ها خواهند بود.

وی تصریح کرد: اجرای این تمهیدات با هدف تأمین امنیت تردد، جلوگیری از گره‌های ترافیکی و تسهیل حضور عزاداران و زائران در مراسم‌های سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6869226
مهدی بخشی سورکی

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