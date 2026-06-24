به گزارش خبرنگار مهر پلیس راهور کاشان محدودیت های ترافیکی مراسم شام تاسوعا هیئت حسینی نخل کاشان را از ساعت ۵ بعدازظهر چهارشنبه لغایت ۱۲ شب اعلام کرد.

بنا بر این گزارش مسیرهای منتهی به میدان خرمشهر از سمت چهار راه امام جواد-میدان زارع مجرد-میدان شهدای لتحر-میدان بخارایی طول خیابان علوی مسدود خواهد بود و مسیر های منتهی به خیابان فاضل نراقی از سمت میدان کمال الملک-میدان قاضی اسدالله-میدان طاهر منصور نیز مسدود خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: از عزاداران حسینی تقاضا داریم با توجه به این که رنگ لباس آنها اکثرا تیره میباشد برای عبور از معابر دقت کافی را داشته باشند.

بر مبنای اطلاعیه اعلامی از طرف پلیس راهور کاشان از رانندگان عزیز و موتور سیکلت سواران درخواست شده است در طول این ایام در محدوده طرح ترافیکی از توقف خودرو در مسیر بپرهیزند و از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکرده و از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.