قالیباف: تقویت سرمایه اجتماعی با اقدامات موثر دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف امروز (سه شنبه) در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه و خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نوشت: فرارسیدن هفته قوه قضائیه، سالگرد شهادت بهشتی مظلوم و دیگر شهدای خدوم و ولایت‌مدار هفتم تیر ۱۳۶۰ و مصادف شدن آن با ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، شهید راه حق و عدالت و شهدای سرافراز کربلا، فرصت مغتنمی برای پاسداشت مجاهدت‌های ارزشمند مجموعه قضایی کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: امسال در فراق امام شهیدمان حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای رضوان الله تعالی علیه، این هفته و ایام را در حالی پشت سر می گذاریم که کلام نافذ آن قائد شهید در ضرورت پاسداشت حقوق مردم و قاطعیت عدلیه همچنان چراغ راه است.

وی در این پیام تاکید کرد: آن مجموعه ارزشمند به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اسلامی و جنابعالی که خود از سرآمدان قضات انقلابی، شجاع و با سابقه درخشان در برخورد با مفسدان اقتصادی هستید، مسئولیتی خطیر در اقامه قسط، احیای حقوق عامه و مبارزه با ظلم و فساد بر عهده دارد و با تلاش‌های آن مجموعه در دوره تحول و تعالی، گام‌های های مؤثری در جهت افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور برداشته شده است.

قالیباف در این پیام خاطرنشان کرد: اینجانب ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، عرض خداقوت به جنابعالی و دیگر همکاران محترم و اعلام آمادگی از طرف خود و همکارانم در مجلس شورای اسلامی جهت همکاری های بیشتر بین دو قوه، از خداوند منان توفیق روزافزون تان در کسب رضایت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه و عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی و خدمت بیشتر به مردم شریف ایران اسلامی را خواستارم.