امام جمعه کیش: هشدار درباره استحاله فرهنگی و سیاسی درس بزرگ عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز شامگاه سه شنبه در جمع عزاداران حسینی، در سخنرانی با اشاره به ابعاد و پیامهای قیام عاشورا، این نهضت عظیم را آیینه تمام نمای اسلام ناب محمدی دانست و بر لزوم تبیین اهداف قیام امام حسین (ع) برای نسل امروز تأکید کرد.
امام جمعه کیش با بیان اینکه عاشورا اسلام را تمام قد و کامل به بشریت معرفی کرد و دو اسلامِ «اموی و محمدی» را از یکدیگر جدا ساخت، اظهار کرد: امام حسین (ع) با فداکاری جان و هستی خویش، اسلام ناب را از تحریف و نابودی نجات داد و اسلام اموی و یزیدی را که در آن معنویت رنگ باخته و شهوات و دنیاپرستی جایگزین آن شده بود، رسوا ساخت .
وی افزود: مهمترین درس و عبرت عاشورا، هشدار به بشریت درباره خطر استحاله فرهنگی و سیاسی یک جامعه ارزشمحور است .
حجتالاسلام بینیاز با استناد به فرموده قرآن کریم که میفرماید: «فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا»، تصریح کرد: انحراف جامعه اسلامی پس از پیامبر (ص) و در دوران معاویه، ریشه در دو عامل اساسی یعنی دوری از یاد خدا و معنویت و دنیاپرستی و تبعیت از شهوات داشت؛ همان عواملی که امام حسین (ع) برای مبارزه با آن و زنده نگه داشتن نماز و شریعت محمدی قیام کرد .
امام جمعه کیش در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و نام حضرت ابوالفضل العباس (ع)، ایشان را الگوی کامل ولایتمداری و اطاعت پذیری در راه امام و آرمانهای الهی معرفی کرد و گفت: قمر بنیهاشم با ایثار و فداکاری خویش، وفاداری به عهد و پیمان با امام معصوم را به تصویر کشید.
نظر شما