به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی کاظمی شامگاه سه شنبه در مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام جمعه اسبق رودسر «حجت‌الاسلام حاج شیخ احمد جنیدی» و چهار فرزند شهیدش «نصرالله، محمد، حمید و رضا» در میدان امام خمینی (ره) این شهرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان، اظهار کرد: امت اسلامی باید در برابر توطئه‌های بدخواهان نظام هوشیار باشند و بصیرت خود را در سایه ولایت حفظ کنند.

نقش بی‌بدیل روحانیت در دفاع مقدس

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ایثارگری‌ های بی‌نظیر روحانیت در دوران دفاع مقدس، افزود: حوزه علمیه در آن دوران حماسه‌ ساز بود و بیش از ۳ هزار شهید، ۷۰ شهید روحانی غواص، ۱۵۶ شهید ترور و ۵۷۰ شهید در کربلا تقدیم انقلاب کرد.

وی ادامه داد: همچنین ۳۵۰ عالم مجتهد به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و بسیاری از روحانیون، همچون حجت‌الاسلام جنیدی، فرزندان خود را در راه انقلاب نثار کردند که این نشان می‌دهد روحانیت همواره جلوتر از سایر اقشار جامعه در میدان بوده است.

آیت الله کاظمی به وصیت بنیانگذار کبیر انقلاب اشاره کرد و گفت: امام راحل شرط اول مبارزه با فساد را دور کردن خود و خانواده از عوامل فسادساز ذکر کردند و این رهنمود همواره باید سرلوحه مسئولان قرار گیرد.

واکنش به تهدیدات ترامپ و تأکید بر ادامه راه

وی با اشاره به تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: ما سر خون امام شهید (ع) معامله نداریم و تا ترامپ و نتانیاهو را از بین نبریم، دست بردار نیستیم.

وی با بیان اینکه تاریخ تکرار خواهد شد، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که قاتل حضرت علی (ع) به دست امام حسن (ع) از بین رفت، قاتل رهبر انقلاب نیز به دست آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای قطعی خواهد شد.