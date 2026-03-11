مجلس خبرگان، رهبر انقلاب را بدون توجه به مداخلات بیگانگان انتخاب کرد

احمد انارکی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از عملکرد مطلوب مجلس خبرگان رهبری در انتخاب به موقع و شایسته ولی فقیه جدید پس از شهادت حضرت آیتالله علی خامنهای، اظهار کرد: انتخاب ولی فقیه در شرایط فعلی کشور که دشمن حملات وحشیانه نظامی را علیه ایران به کار میگیرد، یک مسئولیت سنگین و تاریخی بود.
وی ادامه داد: در شرایطی که در حال دفاع از کشور و مردم در مقابل دشمن آمریکایی و صهیونیستی هستیم، انقلاب اسلامی نیاز به رهبری قوی و حکیم داشت که توان ادامه دادن مسیر امام خمینی (ره) و امام شهیدمان را داشته باشد که خوشبختانه رهبر جدیدمان به خوبی این ویژگیها را دارا هستند.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: انتخاب رهبر جدید، در شرایطی که تهدیدات امنیتی بسیار جدی متوجه اعضای مجلس خبرگان رهبری بود، صورت گرفت. دشمنان انقلاب به دنبال برهم زدن این فرآیند بودند و از هیچ تلاشی برای ایجاد بحران و بیثباتی دریغ نمیکردند، اما اعضای مجلس خبرگان رهبری با تکیه بر اصول انقلاب و درک اهمیت این لحظه تاریخی، با شجاعت و دقت نظر فراوان وظیفه خود را انجام دادند.
وی افزود: این مجاهدتها و فداکاریها در انتخاب ولی فقیه، نشاندهنده اراده قوی و انسجام ملی در برابر دشمنان انقلاب اسلامی بود. دشمنان داخلی و خارجی نتوانستند اراده ملت ایران را در این مقطع تاریخی تضعیف کنند.
انارکی محمدی درباره ولی فقیه جدید انقلاب اسلامی، گفت: انتخاب آیتالله خامنهای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، پاسخی قاطع به تهدیدات خارجی و اظهارات مداخلهجویانه مقامات آمریکایی، به ویژه دونالد ترامپ، در خصوص فرآیند انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی به شمار میرود.
وی توضیح داد: ترامپ همواره در تلاش بود تا در سیاستهای داخلی ایران دخالت کند و فرآیندهای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، اما این انتخاب، به وضوح نشان داد که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه اجازه نخواهد داد که بیگانگان در امور داخلی کشور دخالت کنند.
وی ادامه داد: انتخاب آیتالله خامنهای به عنوان ولی فقیه نه تنها وحدت داخلی را تقویت کرد، بلکه پیام مهمی به دشمنان انقلاب اسلامی در سراسر جهان ارسال کرد مبنی بر اینکه ایران اسلامی بر سر آرمانهای خود ثابتقدم است و هیچ تهدیدی نمیتواند روند حرکت انقلاب را تغییر دهد.
انارکی محمدی با اشاره به این نکته که انتخاب ولی فقیه در واقع نشاندهنده شجاعت و حکمت اعضای مجلس خبرگان رهبری بود، افزود: انتخاب آیتالله خامنهای، تصمیمی خردمندانه و با توجه به نیازهای سیاسی، دینی و اجتماعی کشور بود.
