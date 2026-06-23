به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت بحران شهرداری کلانشهر اراک در پی ریزش شدید کوه محور مواصلاتی اراک-شازند (محدوده گردنه سیبک) اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان و رانندگان می‌رساند، در پی وقوع ریزش شدید کوه در محور مواصلاتی اراک-شازند در محدوده «گردنه سیبک»، عوامل ستاد مدیریت بحران شهرداری کلانشهر اراک بلافاصله با اعزام ماشین‌آلات سنگین، عملیات پاکسازی حاشیه جاده را آغاز کردند.

این اطلاعیه می افزاید: جهت ایمن‌سازی مسیر و جلوگیری از بروز حادثه برای خودروهای در حال تردد، اقدامات لازم از جمله نصب نیوجرسی در کنار جاده برای مهار احتمالات پرتاب آوار و سنگ به مسیر انجام شده است.

در پایان این اطلاعیه آمده است: با توجه به حجم بالای ترافیک در این محور، از تمامی شهروندان و مسافران درخواست می‌شود در هنگام تردد در این منطقه، حداکثر احتیاط را به کار گرفته، از سرعت مجاز عبور نکنند و از دستورات عوامل امدادی و انتظامی در محل پیروی کنند.

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