به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش شامگاه سه‌شنبه در نهمین شب اقامه عزای سیدالشهدا (ع) در حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه که از سوی هیئت رزمندگان اسلام این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفظ روحیه جهادی، اظهار کرد: ترس می‌تواند باعث از دست رفتن روحیه جهادی شود، در حالی که هدف امام حسین (ع) دستگیری و هدایت مردم بوده است.

وی با بیان اینکه جبهه حق هرگز خالی نمی‌ماند، افزود: ناامیدی و راحت‌طلبی از عوامل خالی شدن جبهه حق است و مؤمنان باید با بصیرت و شناخت کامل در این مسیر ثابت‌قدم بمانند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه بصیرت را توانایی شناخت درست زمان، مکان و واقعیت‌ها توصیف کرد و گفت: بصیرت آن است که انسان بتواند با منظومه فکری امام و شناخت امام زمان (عج)، از لغزش در مسیر حق جلوگیری کند و هرگز به دنبال مخرج مشترک با دشمن نباشد.

حجت‌الاسلام اختردانش در ادامه با ستایش جایگاه والای شهدا، آنان را همچون خورشیدی برای هدایت مردم توصیف و تصریح کرد: هرچه بیشتر از سیره شهدا تحلیل کنیم، در واقع خودمان را رشد داده‌ایم. ما باید به این شیرمردان فخر بفروشیم؛ چرا که اگر زحمت و ایثار آنان نبود، امروز با دشواری‌های بسیاری روبرو بودیم.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از شهدای بزرگ همچون شهید مهدی خوش‌سیرت، شهدای مدافع حرم و شهدای دانشمند، بر لزوم الگوسازی از سیره این عزیزان برای نسل جوان تأکید کرد.

امام جمعه آستانه اشرفیه با انتقاد از عدم توجه کافی به ظرفیت‌های معنوی و اماکن مرتبط با حوادث تروریستی منطقه، به موضوع محل حادثه تروریستی «جنگ ۱۲ روزه» در آستانه اشرفیه اشاره کرد و گفت: وقتی ادعا می‌کنیم، باید خودمان را به اندازه ظرفیت‌های موجود رشد دهیم.

حجت الاسلام اختر دانش ادامه داد: اینجا آستانه اشرفیه است و باید با توجه به شأن این منطقه و پیشینه درخشان شهدای آن، مسئولیت‌پذیری و توجه بیشتری به ظرفیت‌های موجود صورت گیرد.