اختردانش: مقابل دشمن باید هوشمندانه و با دست برتر رفتار کرد

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش شمگاه چهارشنبه در مراسم دهمین شب محرم به همت هیئت رزمندگان اسلام آستانه اشرفیه در حرم مطهر شهدا این شهر برگزار شد، با اشاره به اهمیت شناخت دشمن و نحوه تعامل آن اظهار کرد: در مواجهه با دشمنان، هوشمندی و داشتن دست برتر در تمامی رفتارها یک ضرورت انکارناپذیر است.



امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه دشمنان اسلام و انقلاب قابل اعتماد نیستند، افزود: باید با درایت و بصیرت، توطئه‌های آنان را خنثی کرد و اجازه نداد که گزندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب وارد شود.

وی با تاکید به امیدواری و نقش آن در تقویت جبهه حق گفت: حفظ روحیه امیدواری، از عواملی است که به پر شدن جبهه حق کمک شایانی می‌کند.

حجت‌الاسلام اختردانش، ناامیدی را آفتی بزرگ و مخرب در جامعه دانست و اظهار کرد: نباید اجازه داد روحیه جهادی و امید در جامعه کمرنگ شود، چرا که این روحیه، سرمایه اصلی موفقیت‌های ما در عرصه‌های مختلف است.

وی طمع ورزیدن به دنیا را از عوامل مهم غفلت از یاد خدا و وظایف اصلی دانست و افزود:دل بستن بیش از حد به مظاهر فریبنده دنیا، انسان را از مسیر اصلی و الهی دور می‌کند.

امام جمعه آستانه اشرفیه توجه به مبانی دینی و اخلاقی را مهم برشمرد و گفت: در تمام امور زندگی باید حساب ویژه‌ای بر خدا باز کرد و توکل به پروردگار را سرلوحه اعمال قرار داد.

وی با اشاره به یادآوری فرمایش شهید رجایی مبنی بر عدم وابستگی افزود: در شرایط سخت و دشوار، زمانی که ممکن است مجبور به تقسیم حتی یک قرص نان باشیم، نباید زیر بار ذلت رفت و باید با اقتدار در برابر مشکلات ایستادگی کرد.

حجت‌الاسلام اختردانش بر ضرورت هوشمندی در شناخت دشمنان و پرهیز از اعتماد به آنان تاکید کرد و گفت: بصیرت و آگاهی، بهترین سلاح ما در برابر دسیسه‌های دشمنان است.

وی افزود: با توکل بر خدا، امید در دل‌ها باید زنده نگه داشته شود و همواره با دست پر و هوشمندی در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب گام بردارند.