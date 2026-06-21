حجت الاسلام اختردانش: شجاعت واقعی غلبه بر هوای نفس است

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش، در هفتمین شب اقامه عزای سیدالشهدا (ع) که در حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه و به همت هیئت رزمندگان اسلام برگزار شد، با تبیین مفاهیم عمیق اخلاقی و ولایی، از ضرورت مراقبت از خود در مسیر حق‌طلبی گفت و اظهار کرد: دنیاطلبی و ترس از دست دادن مال و آبرو، از عوامل اصلی خالی شدن جبهه حق از نیروهای توانمند است.



امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بازتعریف مفهوم شجاعت افزود: اگر بپرسیم شجاع‌ترین مردم چه کسی است، پاسخ آن کسی نیست که تنها قدرت بدنی دارد، بلکه شجاع‌ترین انسان کسی است که بتواند هوای نفس خود را زمین بزند؛ کسی که همه چیز برای او مهیا باشد اما همچنان در خط حق ایستادگی کند



وی با اشاره به جایگاه رفیع امام حسین (ع) گفت: امام حسین ( ع)مصباح الهدی شده تا نور را به ما برساند؛ ایشان همان سفینه نجات است تا کشتی‌های بشریت از میان موج‌ها نجات یابند.



حجت الاسلام اختردانش تصریح کرد: شهدای والامقام منطقه همچون شهید مهدی خوش‌سیرت، شهید جمال رضی و شهید صابر صدیقی ها، مراقبت و ثبات قدم در مسیر شهادت را اهمیت قراردادند



وی مراقبت از خود را مهم دانست و گفت: نکند روزی یک لقمه نامشروع یا شبهه باعث شود شخص در برابر امام معصوم و حق بایستد.



حجت‌الاسلام اختردانش با تبیین ماهیت مباحث سیاسی این روز ها، اظهار کرد: مشکل اصلی، مسائل روزمره سیاسی یا رئیس‌جمهور ترامپ یا مسائل هسته‌ای نیست، بلکه ما با یک جنگ وجودی روبرو هستیم اما دشمن نمی‌داند ما با تکیه بر نام بزرگ امام حسین (ع) بزرگ شده‌ایم.



وی با ذکر نمونه‌هایی از سبک زندگی مجاهدان، به الگوی رفتاری سردار شهید سلیمانی با عنوان «مراقبت از خود»اشاره کرد و افزود: افرادی چون سردار شهید سلیمانی حتی به یک توت خشک که دخترش با حضور در دفتر وی خورده بود، حساس بود.



امام جمعه موقت آستانه اشرفیه همچنین از دقت نظر شهید رئیسی در دوران خدمت در آستان قدس رضوی یاد کرد و گفت: شهید رئیسی با وجود خدمت در آستان قدس، هنگام نهار خوردن، حساب و کتاب دقیق خود را انجام می‌داد.



حجت‌الاسلام اختردانش با استناد به دیدگاه‌های شهید چمران، بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه گفت: نمی‌گویم ولی فقیه معصوم است، اما ملتی که به امر خدا از ولی فقیه اطاعت کند، خداوند به او اجازه خطا نمی‌دهد. بنابراین ما باید خودمان را تنظیم کنیم تا در خط رهبری باشیم.



وی با یادآوری جایگاه ایران و تأکید بر هویت شیعی، تصریح کرد: اینجا شیعه‌خانه اباعبدالله (ع) است و با این پیمان و این مسیر، این پرچم هرگز به زمین نمی‌ماند.