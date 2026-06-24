جدول جدید قیمت ۱۴نوع نان در استان سمنان اعلام شد؛ افزایش ۷۰تا ۱۰۰درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نان در سراسر استان سمنان طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار و شورای آرد و نان با افزایش روبرو و به نانواهای هشت شهرستان استان ابلاغ نیز شده است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه لواش ماشینی از یک هزار و ۳۵۰ تومان به یک هزار و ۹۵۰ تومان با آرد معمولی و از یک هزار و ۷۰۰ تومان به دو هزار و ۵۰۰ تومان با آرد کامل تغییر یافته است، گفت: لواش تنوری ساده چانه ۱۹۰ گرمی نیز از یک هزار و ۴۷۸ تومان به دو هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داده است.

حمید دهرویه با بیان اینکه لواش مجنی با آرد معمولی از دو هزار تومان به سه هزار و ۶۰۰ تومان و با آرد کامل از دو هزار و ۱۵۰ تومان به سه هزار و ۸۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است، ابراز کرد: لواش خراسانی چانه ۳۰۰ گرمی نیز از دو هزار تومان به سه هزار و ۶۰۰ تومان در آد معمولی و از دو هزار و ۶۰۰ تومان به چهار هزار و ۶۰۰ تومان در آرد کامل تغییر کرده است.

وی افزود: لواش سبزواری از دو هزار و ۴۶۰ تومان در آرد معمولی به چهار هزار و ۲۰۰ تومان و در آرد کامل از دو هزار و ۸۶۰ تومان به پنج هزار و ۴۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است همچنین تافتون ماشینی وزن چانه ۳۲۵ گرم با آرد معمولی از دو هزار و ۴۸۰ تومان به سه هزار و ۸۰۰ تومان و با آرد کامل با هشت هزار و ۴۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه نان گرمساری با آرد معمولی از سه هزار و ۱۸۰ تومان به شش هزار و ۵۰۰ تومان و تافتون محلی آرد معمولی ۶۰۰ گرمی از چهار هزار تومان به هفت هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داده است، گفت: نان بربری چانه ۵۱۰ گرمی از چهار هزار و ۵۰ تومان به شش هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داده است.

دهرویه با بیان اینکه سنگک سنتی ۶۰۰ گرمی از شش به ۹ هزار تومان با آرد معمولی و از هفت هزار و ۸۴۰ تومان به ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان با آرد کامل تغییر قیمت داده است، تاکید کرد: نان خشک ماشینی هزار گرمی از ۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان به ۲۴ هزار تومان در آرد معمولی و از ۱۵ هزار و ۲۲۰ تومان به ۳۱ هزار تومان در آرد کامل تغییر قیمت دادته است.

وی با بیان اینکه نان خشک سمنانی هزار گرمی از ۱۳ هزار و ۴۷۰ تومان به ۲۷ هزار تومان در آرد معمولی و از ۱۷ هزار و ۵۲۰ تومان به ۳۵ هزار تومان در آرد کامل افزایش قیمت داده است، افزود: گنجد نان سنگک هم به ازای ۱۰ گرم از دو هزار و ۸۰۰ تومان به شش هزار تومان افزایش یافته است همچنین پنج گرم کنجد نان بربری از یک هزار و ۴۰۰ تومان به سه هزار تومان گران تر شده است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه سنگک ماشینی نیز با وزن چانه ۶۰۰ گرم دانه ای هشت هزار تومان با آرد معمولی و ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان با آرد کامل اعلام قیمت شده است، گفت: نایلون هم از دو هزار تومان به چهار هزار تومان تغییر قیمت داده است.

دهرویه با بیان اینکه تافتون ماشینی ۲۸۰ گرمی هم سه هزار و ۳۰۰ تومان با آرد معمولی و چهار هزار و ۲۵۰ تومان در آرد کامل قیمت گذاری شده و این قیمت ها به نانوایی های استان سمنان ابلاغ هم شده است افزود: مردم می بایست تخطی از این قیمت ها در نانوایی های دولتی را به ۱۲۴ و یا اتحادیه نانوایی های شهرستان های استان اعلام نمایند تا با متخلفان برخورد شود.