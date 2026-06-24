  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

قیمت جهانی طلا امروز ۳ تیر؛ هر اونس به ۴۰۶۵ دلار و ۷۹ سنت رسید

قیمت جهانی طلا امروز ۳ تیر؛ هر اونس به ۴۰۶۵ دلار و ۷۹ سنت رسید

قیمت هر اونس طلا امروز (چهارشنبه، ۳ تیر) با ۱.۲۵ درصد کاهش به ۴۰۶۵ دلار و ۷۹ سنت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در روز چهارشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح در نزدیک به دو هفته اخیر رسید.

این افت قیمت تحت تأثیر صعود دلار آمریکا به دلیل افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره و همزمان با ارزیابی سیگنال‌های متناقض از مذاکرات صلح آمریکا و ایران توسط سرمایه‌گذاران رخ داد.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۱.۲۵ درصد کاهش به ۴۰۶۵ دلار و ۷۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با ۱.۷۳ درصد کاهش، ۴۰۷۷ دلار و ۶۰ سنت معامله می‌شود.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۱.۶۳ درصد کاهش به ۶۱ دلار و ۵۰ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۹۶ درصدی، ۱۶۳۸ دلار و ۸۲ سنت معامله می‌شود.

کد مطلب 6869558
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • منتقد IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
      0 0
      پاسخ
      تجربه نشان داده است همه ساله در ایام محرم نرخ طلا تا حدودی ثابت و بازار آن کم رونق هست . بعداز چهلم محرم و نیمه دوم ماه صفر دوباره شاهد اوج طلا خواهیم بود . فعلا تا چهل پنجاه روز دیگه بازار طلا راکد هست .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها