سرمربی فولاد: برای نباختن بازی نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری، سرمربی تیم فولاد خوزستان در شامگاه شنبه ۲۴ مرداد، در نشست خبری پس از دیدار با ذوبآهن اظهار داشت: بعد از ۶، ۷ ماه تعطیلی، علیرغم این که بازیکنان تیم تلاش کردند، از لحاظ فنی کیفیت خوبی نداشتیم و بازی مورد نظر من دیده نشد.
وی افزود: باید بهتر شویم و فوتبال شناوری ارائه دهیم؛ از نظر سازماندهی دفاعی دو تیم سعی کردند گل نخورند، تیمهای من به این شکل بازی نمیکنند، از زمانی که سرمربی فولاد شدم این نخستین تساوی بدون گل بود.
مطهری تصریح کرد: سعی میکنیم در ادامه بازیهای پرگلی داشته باشیم و نتایج بهتری کسب کنیم، از این تساوی راضی نیستم؛ این که هواداران از اهواز به اصفهان میآیند نشان دهنده عشق است، دوست داشتیم ببریم و به هواداران تقدیم کنیم.
سرمربی فولاد گفت: نیت ما بازی برای نباختن نبود و به نوعی بازی شکل نگرفت؛ نمیتوانیم مانند تیمهای متمول آنطور که میخواهیم یارگیری کنیم، مهم این است که یک تیم یکدست داشته باشیم و بر اساس بودجه باشگاه تلاش خود را در نقل و انتقالات انجام دادیم.
وی در پایان گفت: در کل دنیا نقل و انتقالات به همین شکل است و در لیگ برتر انگلیس نیز یارگیری منچستر سیتی و لیدز یونایتد تفاوت دارد.
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