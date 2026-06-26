قیمت جهانی طلا امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت جهانی طلا روز جمعه پنجم تیر ۱۴۰۵ در مسیر ثبت چهارمین کاهش هفتگی متوالی قرار گرفت. این افت تحت فشار تقویت دلار آمریکا ناشی از انتظارات برای افزایش نرخ بهره رخ داد. سرمایه‌گذاران در حال بررسی توافق صلح شکننده آمریکا و ایران هستند.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۸ درصد کاهش به ۴۰۰۳ دلار و ۲۲ سنت رسید و در مسیر ثبت یک کاهش هفتگی ۳.۴ درصدی قرار گرفت. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۶۵ درصدی به ۴۰۲۱ دلار و ۲۰ سنت رسید.

سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه عملیات خود برای اسکورت کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز را پس از گزارش حمله به یک شناور متوقف کرد. این موضوع نگرانی در مورد توافق اولیه آمریکا و ایران را دوباره شعله‌ور ساخت.

شاخص دلار آمریکا در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد که طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گران‌تر می‌کند.

داده‌های اقتصادی آمریکا در روز پنجشنبه نشان داد تورم در این کشور در ماه مه بیشتر افزایش یافته و برای اولین بار در ۳ سال گذشته از مرز ۴ درصد عبور کرده است. این موضوع ناشی از افزایش قیمت انرژی به دلیل درگیری در خاورمیانه است.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفت که اگرچه احتمالاً فشارهای تورمی در سال جاری تعدیل خواهد شد، اما همچنان بسیار بالا هستند. وی همچنین انتظار خود برای بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو را به تعویق انداخت.

معامله‌گران انتظار ۳ بار افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در سال جاری میلادی دارند و حدود ۶۳ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره در سپتامبر افزایش یابد.

واردات خالص طلای چین از طریق هنگ‌کنگ در ماه می حدود ۳۸ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. داده‌های اداره آمار و سرشماری هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که این رقم به ۵۳.۶۷۴ تن رسیده که نسبت به ۸۶.۷۱۵ تن در ماه آوریل کاهش یافته است.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۲.۸۷ درصد کاهش به ۵۷ دلار و ۱۱ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۱.۸۷ درصدی، ۱۵۷۱ دلار معامله می‌شود.