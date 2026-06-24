کرم چهارلنگ در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، طرح تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد با هدف حفظ سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی اجرا میشود.
وی افزود: در قالب این طرح، تیمهای ثابت و سیار دامپزشکی بر روند عرضه، معاینه و ذبح دامهای قربانی در کشتارگاههای استان نظارت مستمر خواهند داشت تا از بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام و عرضه فرآوردههای دامی غیربهداشتی جلوگیری شود.
مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر رعایت ضوابط بهداشتی در ذبح دام، تصریح کرد: از شهروندان، خیران و هیئتهای عزاداری درخواست میشود دامهای قربانی را صرفاً در کشتارگاههای مجاز و تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی ذبح کنند و از کشتار دام در منازل، معابر، مساجد، حسینیهها و هیئتهای عزاداری به طور جدی خودداری کنند.
چهارلنگ ادامه داد: اکیپهای ثابت و سیار دامپزشکی در ایام تاسوعا و عاشورا به صورت مستمر بر فرآیند ذبح دام و عرضه فرآوردههای خام دامی نظارت خواهند داشت و با هرگونه تخلف بهداشتی مطابق مقررات برخورد میشود.
وی از مردم خواست با رعایت توصیههای بهداشتی و استفاده از ظرفیت کشتارگاههای مجاز، در حفظ سلامت خود و عزاداران حسینی مشارکت کنند.
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