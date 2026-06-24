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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

آغاز مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در یاسوج

آغاز مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در یاسوج

یاسوج- عزاداری مردم یاسوج در مراسم تاسوعای حسینی آغاز شد.

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کد مطلب 6869923

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