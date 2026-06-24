https://mehrnews.com/x3cqhx ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵ کد مطلب 6869923 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵ آغاز مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در یاسوج یاسوج- عزاداری مردم یاسوج در مراسم تاسوعای حسینی آغاز شد. دریافت 3 MB کد مطلب 6869923 کپی شد مطالب مرتبط طرح ویژه نظارت بر دامهای قربانی در تاسوعا و عاشورا اجرا می شود تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی کهگیلویه وبویراحمد در تاسوعا و عاشورا اجرای تعزیه«خرابه های شام» در سه شهرستان کهگیلویه و بویراحمد اعلام مسیرها و زمانبندی مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در یاسوج حضور وزیر ارتباطات در عزاداری شب تاسوعا در یاسوج برچسبها یاسوج تاسوعا و عاشورا مراسم عزاداری محرم و صفر
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