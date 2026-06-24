به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحسن طاهری، صبح چهارشنبه در سخنرانی هیئت حزب‌الله شهرستان گرگان با اشاره به جایگاه صبر و استقامت در آموزه‌های قرآنی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته، مسئله ثبات قدم مؤمن در مسیر صراط مستقیم است؛ زیرا پیمودن این مسیر بدون صبر، استقامت و مجاهدت امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به سوره مبارکه عصر افزود: خداوند متعال در این سوره همه انسان‌ها را در زیان معرفی می‌کند مگر کسانی که اهل ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر هستند و این نشان می‌دهد که نجات در گرو ایمان همراه با استقامت است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تبیین مفهوم صبر در قرآن تصریح کرد: صبر در آیات الهی عمدتاً ناظر به ایستادگی در برابر دشمنان خدا و مقاومت در میدان مبارزه با ظلم است.

طاهری با اشاره به داستان طالوت و جالوت گفت: در این ماجرا، هنگامی که مؤمنان در برابر لشکر جالوت قرار گرفتند، از خداوند درخواست صبر و تثبیت قدم کردند و این نشان می‌دهد که صبر در میدان عمل و مبارزه معنا پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در قرآن کریم آمده است «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا» و این آیه بیانگر آن است که ثبات قدم مقدمه نصرت الهی است و اگر انسان در برابر دشمن صف‌آرایی کند و با توکل بر خداوند وارد میدان شود، مشمول یاری الهی خواهد شد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیوند این مفاهیم با زیارت عاشورا اظهار کرد: در زیارت عاشورا نیز بر همراهی و ثبات قدم در مسیر امام حسین(ع) تأکید شده است و این زیارت تنها یک ذکر نیست، بلکه نقشه راهی برای زندگی فردی و اجتماعی مؤمنان است.

طاهری افزود: همراهی با امام حسین(ع) به معنای حضور مقطعی نیست، بلکه به معنای ماندن تا پایان مسیر و وفاداری در شرایط سخت است؛ همان‌گونه که یاران آن حضرت با وجود دشواری‌ها تا آخرین لحظه در کنار ایشان باقی ماندند.

وی با بیان اینکه جریان حق و باطل محدود به تاریخ نیست، تصریح کرد: این تقابل تا امروز ادامه دارد و انسان مؤمن باید همواره با شناخت امام زمان خود، در مسیر حق ثابت‌قدم بماند و دچار لغزش نشود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط امروز جهان گفت: دشمنان اسلام با بهره‌گیری از ابزارهای نظامی، اقتصادی و به‌ویژه فرهنگی در تلاش برای تضعیف اعتقادات و تغییر سبک زندگی جوامع اسلامی هستند و مهم‌ترین میدان تقابل امروز، عرصه فرهنگ و رسانه است.

طاهری در پایان خاطرنشان کرد: سعادت حقیقی در گرو صدق نیت، ثبات قدم و همراهی با اهل‌بیت(ع) است و این مسیر الهی تا ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه خواهد داشت.

طاهری همچنین با بیان اینکه همراهی با امام حسین(ع) به معنای ایستادگی تا پایان راه و پذیرش سختی‌ها در مسیر حق است، گفت: کسانی که با نیت دنیوی وارد این مسیر شوند و در میانه راه از آن جدا شوند، از حقیقت راه عاشورا فاصله گرفته‌اند؛ در حالی که سعادت انسان در پایداری و ماندن تا آخرین لحظه در این مسیر است.

وی با تأکید بر استمرار فرهنگ عاشورا در طول تاریخ افزود: مسیر حسینی و یزیدی محدود به واقعه کربلا در سال ۶۱ هجری نیست، بلکه این دو جریان از گذشته تا امروز ادامه داشته و تا زمان ظهور امام زمان(عج) نیز ادامه خواهد داشت؛ بنابراین شناخت «حسین زمان» و همراهی با آن، وظیفه همیشگی مؤمنان است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط امروز جهان اظهار کرد: امروز نیز همان تقابل تاریخی حق و باطل در اشکال جدید در جریان است و دشمنان اسلام با تمام ظرفیت‌ها و ابزارهای رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی به دنبال تضعیف باورها و ارزش‌های دینی هستند.

وی با بیان اینکه دشمن صرفاً به دنبال ضربه اقتصادی یا نظامی نیست، اظهار کرد: هدف اصلی نظام سلطه، تغییر سبک زندگی، تضعیف اخلاق و جایگزینی ارزش‌های الهی با فرهنگ‌های انحرافی است و از این مسیر تلاش می‌کند جوامع اسلامی را از درون تهی کند.

طاهری افزود: در چنین شرایطی، ساده‌انگاری در برابر دشمن خطاست و تجربه نشان داده است که این جریان، دست‌بردار نیست؛ بنابراین جامعه اسلامی باید با هوشیاری و بصیرت در مسیر مقابله دائمی با آن قرار داشته باشد.