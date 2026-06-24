اقامه عزای آذربایجانی ها به وقت تاسوعای حسینی؛طنین نوای «یا ابوالفضل»

خبرگزاری مهر،گروه استان‌ها: روز تاسوعا به دلیل انتساب به حضرت ابوالفضل العباس (س) در آذربایجان غربی به شیوه بسیار باشکوهی برگزار می‌شود، عزاداران و نوحه خوانان اشعار و مداحی‌های خود را به سردار کربلا و یار یاور امام معصوم (ع) اختصاص می‌دهند و برای آن جوان دلاور بنی هاشم اشک ماتم می‌ریزند.

از دقایق اولیه امروز چهارشنبه همزمان با ۹ محرم سالروز تاسوعای حسینی مردم عزادار این دیار با آیین های مختلف از جمله حضور در خیابان ها و حسینه ها ضمن تشکیل دستجات سینه زنی و عزاداری در سوگ شهدای کربلا به خصوص حضرت ابوالفضل العباس عزاداری می‌کنند.

مردم در خیابان ها، کوچه ها، محلات و شهرها و روستاها همه یکپارچه به یاد سقای دشت کربلا زنجیرزنی و سینه زنی کرده و علم گردانی می کنند.

فریاد یا ابوالفضل از شب تاسوعا در آسمان این دیار طنین انداز شده و دسته‌های عزاداری در مساجد، تکایا، امامزاده ها، مصلاها و محلات شهری و روستایی در رثای سردار مردانگی عزاداری می کنند.

خیابان‌های ارومیه و دیگر ‌شهرها و روستاهای آذربایجان غربی با پارچه‌های سیاه منقش به نام مبارک حضرت عباس و ابا عبدالله (ع) مزین شده و پرچم ها و علم ها بر دوش مردم این دیار اعم از پیر و جوان جای گرفته و فریاد یا ابوالفضل (ع) سر می دهند

تاسوعا روز روایت رشادت، وفاداری و غیرت سقای دشت کربلاست مردم ارومیه نیز عزاداران حسینی (ع) به تاسی از حضرت عباس (س)با حضور در دستجات زنجیرزنی و سینه زنی در رثای مصائب آل الله در کربلا به ویژه رشادت‌ها و دلاورمردی حضرت ابوالفضل العباس (ع)روایت حماسه ملی می‌کنند.

اشعار نوحه سرایان امروز به ساحت حضرت ابوالفضل العباس (س) و یادآوری حماسه آفرینی این شهید دلاور اختصاص دارد.

در شهر ارومیه علاوه بر حرکات دسته جات عزاداری در جای جای این شهر، در خیابان امام (ره) بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده؛ دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی با نظم و ترتیب خاص و با پوشش لباس‌های عزا و سربندهای متحدالشکل به عزاداری به یاد علمدار کربلا و برادر با وفا و غیور امام حسین (ع) می‌پردازند.

سینه زنی و زنجیرزنی دستجات عزاداری در آذربایجان غربی

قشرهای مختلف مردم عزادار و ساه پوش ارومیه و سایر نقاط آذربایجان غربی نیز در حالی که دیشب را تا پاسی از شب در مساجد و حسینیه‌ها به عزاداری مشغول بودند از سحرگاه امروز با راه اندازی دسته جات سینه زنی و زنجیر زنی در رثای یل ام البنین به سوگواری می‌کنند.

در شهرستان ارومیه و در خیابان امام (ره) بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده دستجات سینه زنی و زنجیر زنی با نظم و ترتیب خاص و با پوشش لباس‌های عزا و سربندهای متحدالشکل، وارد محل‌های تجمع شده و پس از نوحه‌خوانی جای خود را به دستجات و هیأت‌های دیگر می‌دهند.

ایستگاه‌های فرهنگی، چایخانه‌ها و غرفه‌های مختلف در سطح شهرستان ارومیه در مسیر عزاداران دایر شده تا علاوه بر عزاداری، شهروندان از فلسفه این قیام آگاه شوند و هیچ شرکت کننده‌ای در مراسم با توجه به برپایی چایخانه‌هایی که اقدام به نذر انواع نوشیدنی می‌کنند، لب تشنه نماند.

روز تاسوعا به دلیل انتساب به حضرت ابوالفضل العباس (س) در آذربایجان غربی به شیوه بسیار باشکوهی برگزار می‌شود، عزاداران و نوحه خوانان اشعار و مداحی‌های خود را به سردار کربلا و یار یاور امام معصوم (ع) اختصاص می‌دهند و برای آن جوان دلاور بنی هاشم اشک ماتم می‌ریزند.

پخش نذری در تاسوعای حسینی

گروه‌های کثیری از مردم آذربایجان غربی نیز به نیت برآورده شدن حاجاتشان در میان دسته‌ها و مردم عزادار، مواد غذایی، چای، شربت و شیر توزیع می‌کنند، علم و کتل های رنگارنگ در میان دسته‌ها به حرکت درآمده و تعداد زیادی از مردم به واسطه نذری که دارند انواع پارچه، روسری به این علم‌ها نصب می‌کنند.

از ساعات نخست بامداد امروز مقررات ترافیکی در شهرهای مختلف آذربایجان غربی به اجرا گذاشته شده و خیابان‌های اصلی شهرها و محل‌های تجمع دسته‌های عزاداری از خودروها خالی شده تا هیأت‌های عزاداری بدون هیچ مشکلی سوگواری کنند.

بر اساس رسم دیرین دسته‌های عزاداری در ساعات بعد از ظهر تاسوعا در امامزاده‌ها و اماکن متبرک و آرامگاه‌های شهرها و روستا مستقر شده و به یاد، سادات و فرزندان و نوادگان ائمه اطهار (ع) و درگذشتگان خود عزاداری و سوگواری می‌کنند.

آئین‌های عزاداری مردم تا نیمه‌های امشب ادامه یافته و فردا در روز عاشورا با شور و حال بیشتری مجدداً در صحنه‌های عزاداری و سوگواری حاضر می‌شوند.

شبیه خوانی رسم کهن آذری‌ها در تاسوعا و عاشورای حسینی

ذبح قربانی در مسیر عبور دسته‌های حسینی، اطعام عزاداران و پهن کردن سفره‌های احسان و خیرات از آئین‌های دیرین مردم آذربایجان غربی در روزهای تاسوعا و عاشوراست.

امروز به همین مناسبت در صدها نقطه از شهر ارومیه و دیگر شهرهای استان آئین قربانی انجام گرفته و در صدها خانه و مسجد نیز سفره‌های احسان پهن شده است.

این مراسم در روستاها به صورت گسترده‌ای انجام می‌گیرد به طوری که در کلیه روستاهای آذربایجان غربی غذای نذری آماده شده و در بین تمامی اهل روستا توزیع می‌شود.

شبیه خوانی نیز از جمله آیین‌هایی است که معمولاً در روز عاشورا در برخی از روستاهای شهرهای ارومیه، خوی، سلماس و ماکو انجام می‌گیرد که این شبیه خوانی‌ها به نوعی بازسازی صحنه‌های روز عاشورا در صحرای کربلاست و چگونگی به شهادت رسیدن یاران امام حسین (ع) و خود آن حضرت است.

پخش نذری از جمله نان فتیر، شربت، شیر داغ و حلوا در امامزاده‌ها مرسوم است و حتی در برخی از امامزاده‌ها مردم گوسفند قربانی کرده و گوشت آن را بین دسته‌ها پخش می‌کنند.

تجمع مردم ارومیه در یوم العباس اوج دلداگی آذری ها به سقای دشت کربلا

همزمان با عصر تاسوعا مردم ارومیه نیز هیئت های مذهبی به صورت هماهنگ در کنار مردم با تجمع در میدان ولایت فقیه ارومیه ندای لبیک یا اباالفضل و لبیک یا حسین سرداده و به یاد سردار بی دست کربلا عزاداری می کنند و امسال این آیین نیز با رنگ و بوی حماسی برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه از برگزاری یوم العباس در ارومیه همزمان با تاسوعای در ارومیه خبر داد و گفت: این آیین عصر روز تاسوعا با مشارکت دو هزار هیئت مذهبی برگزار میرشود.

حجت الاسلام علی اعتمادی در گفتگو اظهار کرد: روز تاسوعاست و یکی از رسم های مردم عزادار ارومیه برپایی تجمع یوم العباس در این روز است، تا بگویند عباس ای علمدار دشت کربلا علمت بر زمین نیافتاده و ما همه علمدار مکتب حسینی هستیم.

وی ادامه داد: تجمعی که در آن عزاداران دسته جات و هیئت های مختلف برای عرض ارادت به ساحت پاک و مقدس علمدار و سقای دشت مربلا با هم بودنی دیگر را تجربه می کنند.

آری آذربایجانی ها معروف هستند به عاشق حضرت ابوالفضل العباس (ع) بودن عاشقانی که بعد از بیش از ۱۳۰۰ سال از عروج ملکوتی مولا و مقتدایشان همچنان در غم و اندوه از دست دادن علمدار دشت کربلا بر سر و سینه می زنند.