به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد مهدی میرباقری به تبیین قواعد و خصوصیات فتح در درگیری جبهه حق و باطل پرداخت و بیان داشت: یک درگیری تاریخی و مستمر بین جریان حق و باطل در عالم وجود دارد و مسیر این درگیری دارای ویژگی ها و فراز و نشیب هایی است.

وی افزود: بر اساس وعده قطعی خداوند متعال و سنت غیر قابل تخلف در معارف ما، پیروزی و فتح نهایی با جبهه مؤمنین خواهد بود. البته نه تنها، پایان این درگیری منجر به پیروزی و فتح همه جانبه جریان حق خواهد شد، بلکه مسیری هم که جبههٔ مؤمنین تا رسیدن به فتح نهایی، طی خواهند کرد، مسیر فتح و گشایش برای اهل حق خواهد بود.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه در ادامه اظهار داشت: همانطور که شروع این درگیری و مراحل آن و حتی قتال نهایی با کفار و مشرکان، دارای قواعد و سننی است که در جلسات گذشته به آن پرداخته شد، فتح و پیروزی هایی که نصیب جبهه مؤمنین می شود، دارای قواعدی و مختصاتی است که خداوند متعال در برخی از آیات قرآن کریم به آن اشاره داشته است.

میرباقری شاهرودی افزود: یکی از سوری که به طور ویژه و خاص به مختصات فتح و پیروزی جبهه مؤمنین اشاره کرده و به تفصیل به آن پرداخته است، سوره مبارکه «فتح» است.

عضو مجلس خبرگان رهبری به تبیین مختصات فتح و آثار آن پرداخت و افزود: بر اساس آیات این سوره، یکی از ثمرات ویژه این فتح، «غفران» الهی است، چنانکه در آیه ۲ این سوره مبارکه خداوند متعال خطاب به نبی اکرم صلوات الله علیه می فرماید: «لِّیَغْفِرَ لَکَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ». ایشان افزود: خب همانطور که می دانید و جزء مسلمات اعتقادی ما است، نبی اکرم صلوات الله علیه دارای مقام عصمت کلیه هستند.

وی در ادامه به دو لایه ی معنایی از آیه شریفه بر اساس روایات اشاره کرد و افزود: معنای اول این است که خب به هر حال، این پیغمبر و ولی الهی که می خواهد عالم را به سوی فتح حرکت دهد، در امتش افرادی هستند که دچار لغزش و کوتاهی و گناه می شوند و خداوند متعال به برکت این فتح، تمام ذنوب امت نبی اکرم صلوات الله علیه را مورد آمرزش و جبران قرار می دهد.

میرباقری شاهرودی سپس به معنای دوم اشاره کرده و عنوان کرد: از نظر دشمنان و مشرکین مکه، نبی اکرم (صلوات الله علیه) بزرگترین گناه کار بودند، چرا که به جنگ با ارزش ها و بت های آنان رفته بودند، ولی با این فتح خداوند متعال ارزش های بت پرستی را در هم کوبید و ارزش های الهی را بر جامعه حاکم کرد، لذا دیگر نبی اکرم (صلوات الله علیه) بخاطر مبارزه با بت پرستی، گناه کار شناخته نمی شود بلکه ارزش ها بر محور توحید شکل گرفت و نقطه مقابل تعالیم ایشان گناه محسوب گشت.

وی گفت: همانگونه که یک روز ارزش های انقلاب اسلامی و مردم ایران، جزء یاغیان نظم نوین جهانی شناخته می شدند چرا که به دشمنی با لایه های تمدن غربی و ارزش های اپستینی رفته بودند ولی امروز که خداوند متعال فتح را به برکت خون شهدا به خصوص خون قائد شهید امت، برای ملت مبعوث ایران رقم زده است، نه تنها انقلاب اسلامی و ملت مبعوث ایران، ضد ارزش تلقی نمی شوند بلکه پرچم دار حمایت از مظلوم و عدالت در جهان شناخته می شوند.