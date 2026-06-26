به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد مهدی میرباقری شاهرودی پیش از ظهر جمعه در مسجد دانشگاه قم با تبیین مقدمه زیارت ناحیه مقدسه، به روایت فاتحانه واقعه عاشورا پرداخت و با اشاره به اینکه زیارت ناحیه مقدسه، واقعه روز عاشورا را به تفصیل روایت می‌کند، اظهار داشت: سیدمرتضی رحمت الله در مقدمه این زیارت، آیاتی را برشمرده که قرائت آنها پیش از اصل زیارت، مستحب بوده و توجه به معانی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه، اولین آیه مذکور را «أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا...» معرفی کرد و افزود: خداوند متعال در این آیه، اذن قتال با اهل ستم را صادر کرده و حرکت سیدالشهدا علیه‌السلام به سمت کربلا، دقیقاً بر اساس همان عهد و پیمانی است که خداوند با ایشان داشته است.

میرباقری شاهرودی آیه دوم را «و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله...» عنوان کرد و گفت: در این آیه به نکته مهمی اشاره شده که در درگیری با ظالمین، اگرچه ظاهراً آسیب‌هایی به جبهه حق وارد و جان شهدا گرفته می‌شود، اما این پایان کار نیست.

وی تأکید کرد: شهدا دارای حیاتی حقیقی هستند و کار آنها پس از شهادت تازه آغاز میشود؛ آنچه در عاشورا رخ داد، یک «فتح خونی» بود که پیروزی نهایی جبهه حق را به همراه داشت.

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به تبیین آیه شریفه «قل اللهم فاطر السموات و الارض عالم الغیب و الشهادة أنت تحکمبین عبادک فی ما کانوا فیه یختلفون» پرداخت و تصریح کرد: خداوندی که خالق و مالک آسمان‌ها و زمین است و به غیب و شهود آگاه است، قضاوت نهایی را بر عهده دارد و حق را به حقدار خواهد رساند.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری هشدار داد: اهل باطل نباید گمان کنند که مهلت یافتن یا پیروزی ظاهری، نشانه حقانیت آنهاست؛ چرا که داوری نهایی تنها از آنِ خداست و وعده الهی در این زمینه تخلفناپذیر است.

میرباقری شاهرودی در ادامه با اشاره به آیات ۴۲ تا ۴۷ سوره مبارکه «ابراهیم»، نحوه قضاوت و داوری الهی نسبت به جریان باطل را در دنیا و قیامت تشریح کرد.

وی با بیان اینکه خداوند متعال برای اهل باطل عذابی به نام «استیصال» در همین دنیا مقرر کرده که گریبانگیر آن‌ها خواهد شد، افزود: این عذاب چنان آنان را به خواری و خفت می‌کشاند که به درگاه الهی التماس می‌کنند تا فرصتی برای جبران به آنها داده شود، اما این درخواست فایدهای نخواهد داشت.

آیت‌الله میرباقری شاهرودی هشدار داد: افزون بر عذاب دنیوی، عذابی دردناک در قیامت در انتظار اهل باطل است؛ بهگونهای که حتی اجازه سخن گفتن و حتی پلک زدن نیز نخواهند داشت و بدترین شکل عذاب الهی را تجربه خواهند کرد.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی در فرازهایی دیگر از سخنان خود، به آیات دیگری از مقدمه زیارت اشاره کرد و گفت: طبق آیه «و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون»، سرانجام ظالمان روشن و قطعی است.

وی همچنین به آیه شریفه «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر...» اشاره کرد و افزود: مؤمنان باید در مسیر تحقق وعده‌های تخلفناپذیر الهی، اهل صبر و استقامت باشند تا بتوانند عهدها و پیمان‌های الهی خود را به بهترین شکل به انجام برسانند.

آیت‌الله میرباقری شاهرود با تأکید بر لزوم درک صحیح از صحنه نبرد حق و باطل تصریح کرد: انسان در این مسیر باید روایتی فاتحانه از مبارزه با باطل داشته باشد و ذره‌ای دچار ضعف نشود؛ چرا که خداوند، قاضی نهایی و شاهد بر همه امور است و وعده الهی در تحقق پیروزی جبهه حق، تخلفناپذیر میباشد.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه در جمع‌بندی نهایی خاطرنشان کرد: همه صحنه‌های سخت، همان قرارهای عاشقی با خداست که انسان در آن‌ها جز زیبایی نمی‌بیند و این همان حقیقت «مارأیتُ الا جمیلا» است که روایت فاتحانه عاشورا را رقم می‌زند.