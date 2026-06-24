ملت ایران در جنگ رمضان با الهام از فرهنگ عاشورا در برابر دشمنان ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در مراسم روضه و عزاداری ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با تبیین جایگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کلام پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: از نخستین روزهای زندگی امام حسین (ع)، رسول گرامی اسلام بارهاوبارها مقام، منزلت، فضیلت، کرامت و شرافت آن حضرت را برای مردم بیان کردند؛ زیرا میدانستند حادثه عظیم کربلا در پیش است و لازم بود حجت بر همگان تمام شود.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) بارها از امام حسن (ع) و امام حسین (ع) بهعنوان دو گل خوشبوی خود یاد کردند، آنان را دو امام معرفی کردند؛ چه قیام کنند و چه قیام نکنند، و از ایشان بهعنوان سروران جوانان اهل بهشت نام بردند.
امام حسین (ع) در مسیر ولایت حرکت میکرد
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به حدیث شریف «حسین منی و انا من حسین»، گفت: بخش نخست این حدیث روشن است که امام حسین (ع) فرزند دختر پیامبر اکرم (ص) است، اما بخش دوم آن دارای معنایی عمیق و راهبردی است؛ زیرا امامت، استمرار رسالت و نبوت الهی است و اگر امامت نباشد، اهداف نبوت محقق نخواهد شد.
حجتالاسلام شاهرخی، تصریح کرد: همانگونه که در روایات آمده است «علی منی و انا من علی»، درباره امام حسین (ع) نیز این پیوند عمیق میان رسالت و امامت موردتأکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به روایتی از سلمان فارسی، گفت: سلمان نقل میکند که خدمت رسول خدا (ص) رسیدم درحالیکه امام حسین (ع) بر زانوی مبارک پیامبر نشسته بود و حضرت میان دو چشم او را میبوسید و میفرمود: «تو آقایی، فرزند آقایی، برادر آقایی، امامی، فرزند امامی و برادر امامی».
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: در همین روایت، پیامبر اکرم (ص) امام حسین (ع) را حجت خدا و فرزند حجت خدا معرفی میکنند و میفرمایند که خداوند از نسل او نه حجت الهی قرار خواهد داد.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: تمامی این سخنان برای آن بود که هیچکس در طول تاریخ نتواند ادعا کند که از مقام و منزلت امام حسین (ع) بیاطلاع بوده است.
وی با مرور بخشی از زندگی حضرت سیدالشهدا (ع)، بیان داشت: در دوران حیات پیامبر اکرم (ص)، دوران امیرالمؤمنین علی (ع) و همچنین دوران امامت امام حسن مجتبی (ع)، امام حسین (ع) همواره تابع امامزمان خویش بود و در مسیر ولایت حرکت میکرد.
نهضت حسینی تا امروز الهامبخش آزادگان جهان است
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: پس از شهادت امام حسن (ع) و با آشکارشدن انحرافات حکومت بنیامیه، بهویژه در دوران معاویه و یزید، شرایط بهگونهای شد که مبانی اسلام شامل توحید، نبوت، وحی و امامت در معرض تهدید جدی قرار گرفت و در همین مقطع فصل جدیدی از زندگی امام حسین (ع) آغاز شد.
حجتالاسلام شاهرخی، تأکید کرد: قیام عاشورا برای حفظ اسلام ناب محمدی و جلوگیری از نابودی ارزشهای دینی شکل گرفت و به همین دلیل نهضت حسینی تا امروز الهامبخش آزادگان جهان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان، بیان داشت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی از همه ظرفیتهای رسانهای، نظامی، امنیتی و اقتصادی خود استفاده میکنند، اما ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا در برابر آنها ایستاده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: خداوند متعال ملت ایران را در این مسیر یاری کرد و هیچکس تصور نمیکرد در چنین نبرد نابرابری، ملت ایران اینگونه مقتدرانه مقاومت کند و به پیروزی دست یابد.
حجتالاسلام شاهرخی، تصریح کرد: روایت فتح و پیروزی ملت ایران نباید هیچگاه فراموش شود. ممکن است در مسیر آینده، مذاکرات، گفتوگوها و برخی تحولات مورد پسند همه نباشد، اما آنچه نباید فراموش شود، روایت پیروزی، مقاومت و اقتدار ملت ایران است.
وی با تأکید بر حفظ انسجام ملی، تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند، اختلافنظرهای طبیعی نباید به نزاع و تفرقه منجر شود و حفظ وحدت و انسجام ملی از ضروریات امروز کشور است.
حضور پرشور مردم لرستان در مراسم عزاداری ماه محرم
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: امروز میتوانیم با افتخار در برابر پیامبر اکرم (ص) عرض کنیم که اگر در سال ۶۱ هجری بسیاری به ندای «هل من ناصر ینصرنی» پاسخ ندادند، ملت ایران در عصر حاضر به این ندا لبیک گفته و تا پای جان در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و آرمانهای حسینی ایستاده است.
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور پرشور مردم استان لرستان در مراسم عزاداری ماه محرم قدردانی کرد و گفت: از همه مردم استان، هیئتهای مذهبی، مواکب حسینی، دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و تمامی افرادی که در برگزاری مراسم عزای سیدالشهدا (ع) مشارکت داشتند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی با اشاره به فرارسیدن هشتمین روز ماه محرم که به نام حضرت علیاکبر (ع) شناخته میشود، اظهار داشت: حضرت علیاکبر (ع) نخستین جوان از بنیهاشم بود که برای حضور در میدان نبرد اعلام آمادگی کرد و از پدر بزرگوارش اجازه جهاد خواست.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: در منابع تاریخی آمده است که امام حسین (ع) بدون درنگ به فرزندش اجازه حضور در میدان دادند، درحالیکه بهخوبی میدانستند او به شهادت خواهد رسید.
حجتالاسلام شاهرخی با بیان اینکه حضرت علیاکبر (ع) شبیهترین فرد به رسول خدا (ص) از نظر چهره، گفتار، رفتار، اخلاق و منش بود، گفت: امام حسین (ع) میفرمودند هرگاه مشتاق دیدار رسول خدا (ص) میشدیم، به علیاکبر (ع) نگاه میکردیم.
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