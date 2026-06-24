سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تجمع گسترده عزاداران در میادین و معابر اصلی شهر و به‌ویژه حرکت هیئات مذهبی به سمت بافت تاریخی، سازمان آتش‌نشانی کاشان برای پیشگیری از حوادث احتمالی و کاهش زمان واکنش در شرایط اضطراری، ناوگان عملیاتی خود را در نقاط پرخطر مستقر کرده است.

وی با تشریح جزئیات این طرح ابراز کرد: در راستای تامین ایمنی حداکثری عزاداران، ۹ دستگاه از تجهیزات پیشرفته سازمان شامل خودروهای سنگین عملیاتی و موتورسیکلت‌های مجهز به سیستم اطفای حریق در نقاط پرتردد شهر مستقر شده‌اند. استفاده از موتورسیکلت‌های عملیاتی در این ایام، به دلیل وجود ترافیک، نقشی کلیدی در رسیدن به محل حادثه در سریع‌ترین زمان ممکن ایفا می‌کند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با اشاره به اهمیت ویژه «میدان کمال‌الملک» تصریح کرد: با توجه به اینکه میدان کمال‌الملک ورودی اصلی به بازار تاریخی کاشان است و بخش قابل‌توجهی از هیئات عزاداری برای اقامه عزا در این مسیر تردد می‌کنند، با حضور نیروهای آتش‌نشانی در این ورودی حساس، علاوه بر پوشش لحظه‌ایِ مسیرهای منتهی به بازار، امکان مدیریت سریع ازدحام و پیشگیری از هرگونه حادثه در بافت تاریخی و پرجمعیت این منطقه فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر استقرارهای خودرویی، تمامی ایستگاه‌های عملیاتی سطح شهر در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند و بازدیدهای ایمنی از تکایا و حسینیه‌ها نیز پیش از آغاز ایام سوگواری، توسط کارشناسان پیشگیری سازمان به اتمام رسیده است.

محتشمیان در پایان ضمن تسلیت ایام سوگواری، از مسئولان هیئات مذهبی و شهروندان درخواست کرد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، ضمن حفظ خونسردی، بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته و از مسدود کردن مسیرهای دسترسی خودروهای امدادی توسط عزاداران خودداری کنند.