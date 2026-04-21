محتشمیان: ۱۷ عملیات در طول جنگ رمضان در کاشان انجام شده است

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا بامداد ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ و هم‌زمان با شروع جنگ رمضان، نیروهای عملیاتی و ستادی این سازمان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار داشته و به‌ صورت مستمر خدمات ایمنی و امدادی ارائه کرده‌اند.

وی ابراز کرد: تیم‌های عملیاتی مستقر در ۹ ایستگاه آتش‌نشانی طی این مدت در مجموع ۱۷ عملیات اطفای حریق و امداد و نجات شرکت کرده‌اند که برای انجام آن‌ها ۴۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین و ۱۱۸ آتش‌نشان به‌کارگیری شده است. بنابر اعلام سازمان، در این عملیات‌ها هیچ‌گونه آسیب جانی برای آتش‌نشانان و خسارت تجهیزاتی گزارش نشده است.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان خاطرنشان کرد: سازمان آتش‌نشانی کاشان همچنین از تقویت توان عملیاتی خود با خرید تجهیزات آوار برداری، تأمین کف ویژه اطفای حریق در شرایط بحران و تجهیز ایستگاه‌ها به تجهیزات HazMat برای مقابله با مواد خطرناک خبر داده است.

وی گفت: برای پوشش ایمنی تجمعات مردمی در سطح شهر طی این مدت ۲۰۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی در نقاط مختلف مستقر بوده و تاکنون ۳۵۵ آتش‌نشان با ثبت ۸۴۰ نفر–ساعت در مأموریت‌ها و عملیات‌های پشتیبانی مشارکت داشته‌اند

محتشمیان تصریح کرد: در بخش آموزش و اطلاع‌رسانی نیز آتش‌نشانی کاشان از انتشار محتوای آموزشی در فضای مجازی و تولید کلیپ‌های مرتبط با شرایط بحران و جنگ خبر داده است.

وی متذکر شد: براساس این گزارش، جایگاه CNG سازمان آتش‌نشانی کاشان به‌ مدت یک هفته اقدام به عرضه رایگان سوخت برای شهروندان کرده است که به‌منظور حمایت از مردم در شرایط یادشده انجام شده است.