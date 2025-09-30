زمان رسیدن به محل حادثه در کاشان یک دقیقه کمتر از میانگین کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی محتشمیان ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از دو پروژه ایستگاه شماره هشت و ۹ آتش نشانی که همراه با رونمایی از تجهیزات ایمنی جدید سازمان برگزار شد، اظهارکرد: کاشان تنها شهری است که برای مکانیابی ایستگاه‎ها، از پهنه بندی ریسک حریق استفاده کرده است که موجب شده میانگین زمان رسیدن به محل حادثه، یک دقیقه کمتر از میانگین کشوری باشد.

وی زمان رسیدن به محل حادثه در کاشان را سه دقیقه و ۳۰ ثانیه ذکر و بیان کرد: این در حالی است که میانگین کشوری حکایت از زمان چهار دقیقه و ۴۰ ثانیه دارد که این امر یک اتفاق مهم و تعیین کننده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کاشان، با تقدیر از توجه شورای ششم و شهردار کاشان به حوزه آتش نشانی و ایمنی گفت: در این دوره شاهد افتتاح سه ایستگاه و مناسب سازی یک ایستگاه آتش دیگر بودیم که موجب ارتقای زیرساخت ها در این زمینه شده است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از فناوری های روز در حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان کرد: هوشمندسازی سامانه ۱۲۵، استفاده از واقعیت مجازی در زمینه آموزش و همچنین بهره گیری از فناورهای به روز در زمینه پیشگیری و تحلیل حوادث از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.