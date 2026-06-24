تردد ۲۶۰ هزار زائر حسینی در مرزهای کشور

به گزارش ایسنا، سردار علیاکبر جاویدان اظهار داشت: از ابتدای ماه محرم، ۱۳۲ هزار و ۸۹۰ نفر شامل ۱۰۱ هزار و ۶۷۶ زائر ایرانی و ۳۱ هزار و ۲۱۴ نفر از اتباع خارجی، از مرزهای رسمی کشور برای زیارت عتبات عالیات خارج شدهاند.
وی در خصوص آمار ورودیها افزود: در همین بازه زمانی، ۱۲۸ هزار و ۷۹۷ نفر نیز وارد کشور شدهاند که از این تعداد، ۱۰۱ هزار و ۷۸۵ نفر ایرانی و ۲۷ هزار و ۱۲ نفر از اتباع خارجی بودهاند.
فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به اولویت زائران در انتخاب مسیرهای زمینی، تصریح کرد: گذرگاههای مرزی مهران، شلمچه و چذابه به عنوان اصلیترین مبادی تردد زائران، بیشترین حجم مسافر را میزبانی کردهاند؛ به طوری که در حال حاضر مرز مهران به تنهایی بیش از ۴۹ درصد از مجموع ترددهای ثبتشده در ایام محرم را به خود اختصاص داده و مرزهای شلمچه و چذابه نیز با آمادگی کامل، پذیرای زائران حسینی هستند.
سردار جاویدان با تأکید بر نقش مؤثر مرزبانان در خدمترسانی به زائران، خاطرنشان کرد: مرزبانان فراجا با استقرار شبانهروزی در این سه گذرگاه کلیدی و سایر مبادی رسمی، ضمن افزایش گشتهای مرزی، بهرهگیری از تجهیزات نوین کنترلی و تعامل مستمر با دستگاههای مسئول، امنیت پایدار و شرایط لازم برای عبور و مرور روان و ایمن زائران را فراهم کردهاند.
وی با اشاره به روحیه جهادی کارکنان مرزبانی، گفت: فرهنگ ایثار و خدمت خالصانه برگرفته از مکتب عاشورا در عملکرد مرزبانان متجلی است و تمامی یگانهای مرزی تا پایان ایام زیارتی با آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب و تأمین امنیت تردد زائران در مرزهای مهران، شلمچه و چذابه تلاش خواهند کرد.
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