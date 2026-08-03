ثبت بیش از ۱.۷ میلیون تردد در مرزهای شلمچه و چذابه

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۵ تیر لغایت ۱۱ مرداد ماه مصادف با یکم تا هجدهم ماه صفر، یک میلیون و ۳۸۷ هزار و ۹۹۷ تردد از مرز شلمچه و ۳۴۰ هزار و ۲۶۵ تردد از مرز چذابه به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به آمار زائران ورودی افزود: ۶۹۷ هزار و ۳۰۴ تردد ورودی در مرزهای استان ثبت شده است که از این میزان، ورود زائران ایرانی ۶۵۸ هزار و ۷۷۲ مورد و زائران خارجی ۳۸ هزار و ۵۳۲ مورد بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: یک میلیون و ۳۰ هزار و ۹۵۸ زائر از مرزهای استان راهی عتبات عالیات شده‌اند که شامل ۹۰۲ هزار و ۵۹۶ زائر ایرانی و ۱۲۸ هزار و ۳۶۲ زائر خارجی است.

خسروی در تشریح آمار مرز چذابه بیان کرد: در این بازه زمانی ۱۲۸ هزار و ۳۳ زائر ایرانی و ۸ هزار و ۶۹۹ مسافر خارجی از این مرز وارد کشور شده‌اند و ۱۸۷ هزار و ۵ زائر ایرانی و ۱۶ هزار و ۵۲۸ مسافر خارجی نیز از مرز چذابه خارج شده‌اند.

وی به آمار تردد در مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: زائران ایرانی ۵۳۰ هزار و ۷۳۹ تردد ورودی و ۷۱۵ هزار و ۵۹۱ تردد خروجی را در این مرز ثبت کرده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان توضیح داد: ۲۹ هزار و ۸۳۳ مسافر خارجی از مرز شلمچه وارد کشور شده‌اند و ۱۱۱ هزار و ۸۳۴ نفر از اتباع خارجی نیز از این مرز عازم عتبات عالیات شده‌اند.