به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با محور بررسی چالش‌های صنعت آرد استان خوزستان با اشاره به موانع پیش‌روی این صنعت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، تعارض میان نرخ‌گذاری سبوس در سامانه‌های اجرایی و مصوبات هیأت وزیران است که برای کارخانجات آرد پیامدهای تعزیراتی به‌دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه هیأت وزیران، سبوس باید به‌صورت آزاد و با نرخ ۱۲۰ هزار ریال از سوی کارخانجات عرضه شود، افزود: با وجود این، به‌دلیل به‌روزرسانی نشدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری، نرخ این محصول در سامانه سبوس بانک سپه همچنان بر مبنای قیمت سال گذشته یعنی ۹۵ هزار ریال ثبت شده است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: این فاصله میان قانون ابلاغی و سامانه اجرایی، فضای فعالیت را برای کارخانه‌داران دشوار کرده و موجب شده است بخشی از پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود.

عموری تصریح کرد: تا زمانی که این دوگانگی میان نرخ مصوب و نرخ ثبت‌شده در سامانه برطرف نشود، اطمینان خاطر تولیدکنندگان آرد نیز تأمین نخواهد شد و بخش تولید همچنان با نااطمینانی روبه‌رو می‌ماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های خالی کارخانجات آرد در خوزستان اشاره کرد و گفت: با توجه به جایگاه استان در تولید گندم کشور، رویکرد سرمایه‌گذاری باید از تأسیس‌محوری به سمت بهره‌وری‌محوری تغییر کند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت بهتر است به سمت مدل «تولید بدون کارخانه» هدایت شود تا به‌جای صرف هزینه‌های کلان برای ساخت واحدهای جدید، از ظرفیت کارخانجات موجود استفاده شود.

وی، این الگو را راهکاری برای کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از هدررفت منابع و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به چرخه تولید و اشتغال دانست و گفت: این مدل می‌تواند بهره‌وری صنعت آرد خوزستان را به شکل محسوسی افزایش دهد.

عموری همچنین قیمت‌گذاری دستوری را از عوامل تقویت واسطه‌گری در زنجیره آرد و گندم عنوان کرد و اظهار کرد: هر زمان قیمت‌ها بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی تعیین شوند، زمینه برای رشد دلالی و کاهش انگیزه تولید ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد: صیانت از واحدهای تولیدی موجود، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه اقدامی مهم برای حفظ امنیت غذایی استان و کشور است.