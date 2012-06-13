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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

هاشم پور خبر داد:

برخورد قانونی با گرانفروشان آرد و نان در مازندران

برخورد قانونی با گرانفروشان آرد و نان در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از برخورد قانونی با گرانفروشان آرد و نان توسط بازرسان سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور شامگاه سه شنبه در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان افزود: با توجه به  تغییرات در قیمت  گندم، آرد و انواع نان به جهت کنترل و نظارت بر نحوه خرید گندم، تولید آرد و کیفیت و قیمت نان مقرر شد  به فوریت تیم بازرسی دانشگاهها تشکیل و از فعالیت  های تامین و توزیع  گندم، آرد و پخت نان نظارت و با متخلفان در کمترین زمان ممکن برخورد قانونی اعمال شود.

وی تصریح کرد: نرخ گذاری انواع نان  براساس سبوس گیری 18 درصد تعیین شده که کارخانجات تولیدی آرد  موظف هستند برای تامین و ارسال آرد کلیه نانوایی های استان درصد سبوس گیری را رعایت و از افزایش قیمت آرد به بهانه های سبوس گیری بالا خودداری کنند.

هاشم پور گفت: در اجرای طرح شبنم که هدف اصلی آن جلوگیری از قاچاق کالا به جهت حمایت از تولید کنندگان داخل کشور بوده باید همه دستگاههای مسئول و مرتبط با سازمان  صنعت، معدن و تجارت  همکاری کنند.
 

کد مطلب 1625458

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