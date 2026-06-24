آمادگی کامل پلیس برای برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) به مردم استان خوزستان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده همچون سال‌های گذشته، تدابیر لازم برای روزهای تاسوعا و عاشورا پیش‌بینی شده است تا خیل عظیم عزاداران حسینی با نظم و امنیت کامل در مجالس عزاداری و حسینیه‌ها به انجام مراسم بپردازند.

وی افزود: همکاران ما این افتخار را دارند که با برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت‌گرفته در حوزه‌های انتظامی و ترافیکی در کنار مردم حضور داشته و ضمن مشارکت در مراسمات عزاداری، برای تامین نظم و امنیت شهروندان تلاش کنند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه تعامل و همکاری مسئولان هیئت‌ها با پلیس نقش مهمی در تامین نظم و امنیت دارد، تصریح کرد: مسئولان هیئت‌های مذهبی در راستای برقراری نظم و امنیت باید به هشدارهای انتظامی همچون نظم در شروع و خاتمه مراسم، مدیریت منسجم اجرای برنامه‌ها، رعایت نکات ترافیکی و پرهیز از انسداد معابر و خیابان‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سردار میرفیضی در پایان تأکید کرد: رعایت این نکات از مهم‌ترین خواسته‌های پلیس از مسئولان هیئت‌ها در طول روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی است تا شرایط برای برگزاری باشکوه و ایمن مراسم عزاداری در سراسر استان فراهم شود.