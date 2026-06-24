به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستار یحیایی ظهر چهارشنبه در مراسم روز تاسوعا در گلزار شهدای گمنام برازجان با اشاره به جایگاه این مجموعه فرهنگی و معنوی اظهار کرد: یکی از زیبایی‌های شهر و شهرستان برازجان، وجود شهدای گمنام و مجموعه ارزشمند گلزار مطهر آنان است که به یکی از نمادهای معنوی منطقه تبدیل شده است.

وی با قدردانی از همه افرادی که از زمان خاکسپاری شهدای گمنام تاکنون در توسعه و نگهداری این مکان مقدس نقش داشته‌اند، گفت: تلاش‌های صورت گرفته باعث شده است که مجموعه شهدای گمنام برازجان به عنوان یکی از زیباترین و شاخص‌ترین یادمان‌های شهدای گمنام کشور شناخته شود.

جانشین سپاه دشتستان با اشاره به خدمات انجام شده در این مجموعه افزود: ایجاد موکب حضرت قاسم بن‌الحسن(ع)، مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و فعالیت‌های گسترده مردمی از جمله اقداماتی است که در این مجموعه انجام شده و لازم است برای حفظ و نگهداری این حرم مطهر تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین از همراهی امام جمعه شهرستان، مسئولان و فعالان فرهنگی و اجتماعی قدردانی کرد و اظهار داشت: مردم از روزهای نخست با حضور در خیابان‌ها برای تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، امام راحل و شهدا، حمایت از نیروهای مسلح، تقویت وحدت و همدلی، امیدآفرینی و بصیرت‌افزایی به میدان آمدند.

جانشین سپاه جوادالائمه(ع) دشتستان با اشاره به نقش موکب‌ها و گروه‌های مردمی تصریح کرد: برخی از موکب‌ها با وجود همه سختی‌ها و کمبود امکانات، در فضای باز و شرایط دشوار به مردم خدمت‌رسانی کردند و با تهیه و توزیع غذا و ارائه خدمات مختلف، جلوه‌ای از ایثار و همدلی را به نمایش گذاشتند.

جانشین سپاه دشتستان از تلاش خادمان موکب‌ها و خیران شهرستان نیز قدردانی کرد و گفت: بسیاری از این عزیزان علاوه بر تأمین نیازهای مجموعه خود، به سایر موکب‌ها و گروه‌های مردمی نیز کمک می‌کردند و هیچ مراجعه‌کننده‌ای را دست خالی بازنمی‌گرداندند.