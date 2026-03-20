مراسم تشییع پیکر ۵ شهید جنگ رمضان در دشتستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر پنج شهید والامقام جنگ رمضان صبح جمعه از میدان شهدا تا گلزار شهدای برازجان برگزار شد.

این مراسم با حضور استاندار بوشهر، فرماندهی پایگاه دریایی بوشهر، فرماندار دشتستان، امام جمعه برازجان و با مشارکت گسترده مردم انقلابی دشتستان برگزار شد.

در این آیین، شهید علی فروزان کمالی و شهید دانیال احسانی‌فرد از شهدای ناوچه دنا و شهید اسماعیل احمدی، شهید سیدحامد بحرالعلوم و شهید محمدرضا باصولی از شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشییع شدند.

استقبال گسترده مردم و حمایت آنان از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و پشتیبانی از نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام از نکات مهم این آیین بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: پیکر پاک شهیدان علی فروزان کمالی و سید حامد بحرالعلوم پس از آیین تشییع در گلزار شهدای برازجان به خاک سپرده شد.

محمد حیدری ادامه داد: همچنین پیکر شهید دانیال احسانی‌فرد عصر امروز در گلزار شهدای شهر سعدآباد تشییع و خاکسپاری می‌شود و پیکر مطهر سردار اسماعیل احمدی نیز عصر امروز در گلزار شهدای شهر دالکی با حضور مردم قدرشناس به خاک سپرده می‌شود.

حیدری گفت: پیکر مطهر شهید محمد رضا باصولی نیز فردا در زادگاهش روستای دهقاید خاکسپاری می شود.