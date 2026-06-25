درخواست پرستاران جهان از سران گروه هفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، همزمان با برگزاری اجلاس سران گروه هفت در «ایویان» فرانسه، شورای بینالمللی پرستاران با گردهم آوردن پرستاران در کرانه دریاچه ژنو، از سیاستگذاران تأثیرگذار جهان خواست تا از کادر درمان در سراسر جهان محافظت کنند. این تجمع، در برابر محل برگزاری نشست رهبران جهان برگزار شد.
این اقدام نمایشی و قدرتمند، در پی نامهای است که توسط دکتر خوزه لوئیس کوبوس سرانو، رئیس شورای بینالمللی پرستاران، به رهبران گروه هفت ارسال شد.
در این نامه تأکید شده است که صیانت از حقوق و توانمندسازی پرستاران باید در کانون توجه اجلاسهای سران قرار گیرد. گامی که در راستای فعالیت مستمر این شورا با عنوان پویش «پرستاران برای صلح» صورت میگیرد.
در قلب این تجمع، تصویری تکاندهنده خودنمایی میکند؛ پرستارانی در کنار دریاچه، پرترهای را نگاه داشتهاند که از چهره همکارانی ساخته شده که جان خود را در جریان پاندمی کووید ۱۹ از دست دادند. با تلفات حداقل ۱۱۵ هزار نفر از کادر درمان در سراسر جهان، این تصویر یادآور تلخ و گزنده پیامدهای ناشی از بیتوجهی به امنیت کسانی است که از دیگران مراقبت میکنند.
هاوارد کاتون، مدیر اجرایی شورای بینالمللی پرستاران، در سخنرانی خود در این گردهمآیی گفت: هر چهره در این تصویر، نمایانگر همکاری است که در مسیر مراقبت از دیگران، بهشکلی تراژیک از دنیا رفته است. ما اینجا هستیم تا نه تنها یاد آنان را گرامی بداریم و با همکارانمان در بحرانها همبستگی نشان دهیم، بلکه خواستار محافظت فوری از آنان هستیم.
وی در ادامه هشدار داد: پرستاران حاضر در این مکان، هشداری جدی به رهبران گروه هفت میدهند؛ اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، این تصویر بار دیگر با چهرههای پرستارانی که در جنگهای امروز کشته، ربوده یا بازداشت شدهاند، پُر خواهد شد.
مدیر اجرایی شورای بینالمللی پرستاران افزود: پرستاران در حالی که وظیفه اخلاقی خود را در انجام مراقبتهای بیطرفانه، که تحت حمایت حقوق بشردوستانه بینالمللی است، ایفا میکنند، با بیدفاع ماندن یا حتی هدف قرار گرفتنِ عمدی روبهرو هستند.
کاتون ادامه داد: پیام ما ساده است؛ همین حالا برای حفاظت از کسانی که زندگی خود را وقف محافظت از دیگران کردهاند، اقدام کنید. به نقض حقوق بشردوستانه پایان دهید و امنیت و تجهیزات حفاظتی لازم را برای پرستاران تضمین کنید.
رئیس شورای بینالمللی پرستاران، در نامه خود به رهبران گروه هفت، با اشاره به اینکه به رغم تعهدات بینالمللی، حملات به مراکز درمانی رو به افزایش است، از گزارش ائتلاف «حفاظت از سلامت در زمان جنگ» یاد کرد. طبق این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۵، تعداد ۲۵۴۶ حمله به مراکز و کادر درمان ثبت شده است.
وی با تبیین نقش قدرتمند پرستاران در پیشبرد مسیر صلح و بهبود سلامت جوامع، بر پیامدهای استراتژیک و گسترده صیانت از نظام سلامت و نیروی کار آن تأکید کرد و در یادداشتی نوشت: «پرستاران، خواه در عرصه منازعات و جنگها باشند و خواه در حال پاسخگویی بالینی به اپیدمیها و فوریتهای پزشکی، از حقوق بشر دفاع کرده، از آسیبپذیرترین اقشار محافظت میکنند و به جوامع در مسیر بهبود، بازسازی و بازیابی کمک میرسانند.
ما هر روز شاهد پیامدهای ویرانگرِ سلبِ حقِ امنیت، حمایت، تجهیزات حفاظتی و شرایط ایمنی از پرستاران هستیم؛ حقوقی که آنان با فوریت نیاز دارند و استحقاقش را دارند. ما شاهد هستیم که حملات به نظام سلامت، با مصونیت از مجازات و در سایه فقدان پاسخگویی، ادامه مییابد.
صیانت از پرستاران و سرمایهگذاری بر روی آنان، که بزرگترین نیروی کار سلامت جهان و حرفهای با اکثریت حضور زنان است، صرفاً یک موضوع مربوط به حوزه سلامت نیست، مسئلهای بشردوستانه، موضوعی مربوط به عدالت جنسیتی، چالشی در امنیت جهانی، ضرورتی اقتصادی و آزمونی اخلاقی برای رهبری جهان است.
دکتر کوبوس سرانو در ادامه از رهبران گروه هفت خواست تا حملات به کادر درمان را محکوم کرده، حقوق بشردوستانه بینالمللی را بهطور کامل اجرا کنند، شرایط کاری ایمن و تجهیزات حفاظتی کافی را برای تمامی کارکنان حوزه سلامت تضمین نمایند و با سرمایهگذاری در نیروی کار پرستاری و سلامت، زیربنای امنیت سلامت جهانی را استوار سازند.
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