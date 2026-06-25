تغییر برنامه زمانی امتحانات دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرتضی کلاهدوزان در نشست شورای دانشگاه با اشاره به تغییر زمان برگزاری امتحانات پایان‌ نیمسال، اظهار کرد: امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، ۶ تیرماه شروع و ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ خاتمه می یابد. بر این اساس در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه آزمونی برای دانشجویان برنامه ریزی نشده است.

وی با اشاره به وضعیت پذیرش دانشجویان جدید، گفت: هنوز سازمان سنجش و آموزش کشور نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام نکرده است، اما آنچه در حال حاضر مشخص است این است که دانشجویان مقطع دکتری طبق روال در موعد مقرر معرفی و ثبت‌نام خواهند شد. همچنین داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد در تیرماه در آزمون شرکت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود فرایند پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مشابه سال گذشته انجام شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در ماه‌های گذشته درباره امکان آغاز به‌موقع سال تحصیلی و ورود دانشجویان کارشناسی در زمان مقرر، ابهاماتی وجود داشت، اما این شرایط به معنای ایجاد یک رویه دائمی نیست و باید متناسب با شرایط و تحولات، تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد.

کلاهدوزان با بیان اینکه برخی مسائل و چالش‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر است، خاطرنشان کرد: هفته آینده نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های کشور به صورت حضوری برگزار می‌شود و در این جلسه موضوعات مرتبط با تقویم آموزشی، نحوه پذیرش دانشجویان و مسائل جاری دانشگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوان به جمع‌بندی روشن‌تری در این زمینه رسید.

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه به وضعیت دروس عملی اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط مدیران آموزشی، بخش عمده دروس عملی به شیوه‌های مختلف برگزار شده و تنها بخش محدودی از این دروس باقی مانده است. پیش‌بینی می‌شود این بخش نیز پس از پایان امتحانات و براساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی دانشکده ها به انجام رسد.

وی تأکید کرد: با همکاری استادان و مدیران آموزشی، تلاش بر این است که همه تعهدات آموزشی دانشگاه در زمان مناسب انجام شود و نیمسال تحصیلی جاری بدون مشکل به پایان برسد.