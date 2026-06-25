کرمانشاه در عاشورا غرق در سوگ سیدالشهدا(ع) شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز عاشورای حسینی، شهر کرمانشاه بار دیگر صحنه حضور پرشور عزادارانی بود که از نخستین ساعات روز در قالب دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی در خیابان‌ها و معابر اصلی شهر به سوگواری پرداختند.

کرمانشاه که به واسطه پیشینه مذهبی خود با عنوان «دروازه کربلا» شناخته می‌شود، در این روز رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و فضای شهر مملو از نوای عزا و یاد مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شد.

عزاداران حسینی از اقشار مختلف مردم، اعم از جوانان، سالمندان، زنان و مردان، با حضور در هیأت‌ها و دسته‌های عزاداری، جلوه‌هایی از عشق و ارادت خود به مکتب عاشورا را به نمایش گذاشتند.

در کنار آیین‌های مرسوم عزاداری، سنت دیرینه گل‌مالی نیز در برخی مناطق استان برگزار شد؛ آیینی که به عنوان نمادی از اندوه و همدردی با مصائب اهل بیت (ع)، هر ساله در روز عاشورا مورد توجه عزاداران قرار می‌گیرد.

این مراسم که ریشه‌ای عمیق در فرهنگ مذهبی مردم منطقه دارد، با حضور گسترده سوگواران برگزار شد و جلوه‌ای خاص از آیین‌های عاشورایی غرب کشور را به نمایش گذاشت.

حضور گسترده مردم در مراسم‌های عاشورایی و برگزاری آیین‌های مختلف عزاداری، بار دیگر نشان داد که فرهنگ عاشورا و پیام نهضت حسینی همچنان جایگاهی عمیق در میان مردم کرمانشاه دارد و نسل‌های مختلف با شور و شعور حسینی در این مراسم‌ها مشارکت می‌کنند.