خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: تاسوعا در فرهنگ عاشورایی، روایت یک روز پیش از حماسه بزرگ کربلا نیست؛ بلکه یادآور لحظهای است که وفاداری، ایثار و دلدادگی به ولایت در بلندترین شکل خود معنا پیدا کرد.
نام حضرت ابوالفضل العباس(ع) در این روز با مفاهیمی همچون فداکاری، جوانمردی و پایبندی به عهد گره خورده است؛ مفاهیمی که پس از قرنها همچنان در دل مردم زنده مانده و هر سال با فرارسیدن محرم، در قالب آیینهای عزاداری بازخوانی میشود.
محرم برای مردم کردستان نیز جایگاهی ویژه دارد از نخستین روزهای این ماه، مساجد، حسینیهها و تکایا میزبان عزادارانی است که با حضور در مراسمهای سوگواری، ارادت خود را به اهل بیت(ع) نشان میدهند.
در روز تاسوعا، این حضور رنگ و جلوهای متفاوت پیدا میکند؛ خیابانها میزبان دستههای عزاداری میشود، صدای نوحه و ذکر مصیبت در شهرها میپیچد و مردم از گروههای سنی مختلف، از کودکان تا سالمندان، در کنار هم در مراسمهای حسینی شرکت میکنند.
از میدان آزادی سنندج تا حسینیه؛ روایت یک عزاداری مردمی
در سنندج، مرکز استان کردستان، دستههای عزاداری هیئات مذهبی از میدان آزادی حرکت خود را آغاز کردند و مسیر منتهی به حسینیه سنندج را با نوای «یا حسین» طی کردند.
پرچمهای سیاه، بیرقهای حسینی و حضور جوانانی که در کنار بزرگان هیئات حرکت میکردند، تصویری از تداوم یک فرهنگ دیرینه را به نمایش گذاشت؛ فرهنگی که نسل به نسل منتقل شده و همچنان در میان مردم این دیار زنده است.
در کامیاران نیز عزاداران حسینی مسیر میدان امام خمینی(ره) تا گلزار شهدای این شهر را با دستهروی طی کردند؛ مسیری که برای مردم این شهرستان، تلفیقی از گرامیداشت یاد شهدای کربلا و تجدید میثاق با فرهنگ ایثار و شهادت است.
در شهرستان قروه از خیابان های سید جمالالدین اسد آبادی،شریعتی، بلوار امام و در آخر تجمع در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان عزاداران به دسته روی و سینه زنی میپردازند.
تاسوعا نماد وحدت و حضور مردم است
رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامههای تاسوعا و عاشورای حسینی در تمامی نقاط استان با حضور هیئات مذهبی و مشارکت گسترده مردم برگزار میشود و این روز نماد وحدت و حضور مردم است.
مظفر آئینی افزود: تجمع هیئات مذهبی در شهرهای مختلف استان همراه با حضور تمثال شهدا، تصاویر رهبر شهید و به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود.
در روز تاسوعای حسینی دهها هزار غذای گرم توسط هیئات مذهبی کردستان طبخ و میان مردم توزیع میشود، همچنین تعدادی از نانوایان در شهرهای مختلف استان با پخت نان رایگان در اجرای نذرهای مردمی مشارکت دارند
وی ادامه داد: حرکت دستههای عزاداری در شهرهای سنندج، قروه، بیجار، سریشآباد، دلبران و یاسوکند برگزار شده و در بسیاری از روستاهای استان نیز مراسمهای ویژه تاسوعای حسینی در ساعات بعدازظهر برپا میشود.
آئینی با اشاره به نقش هیئات مذهبی در برگزاری آیینهای محرم گفت: هیئات تنها برگزارکننده مراسم عزاداری نیستند، بلکه در حوزه خدمترسانی اجتماعی نیز در این ایام فعال هستند و با مشارکت مردم برنامههای مختلفی را اجرا میکنند.
عاشورا مسیر بصیرت و استقامت است
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کردستان، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: محرم، ماه بازخوانی یک حماسه بزرگ تاریخی است که در آن مفاهیمی همچون بصیرت، وفاداری و ایستادگی در راه حق به اوج رسید.
حجتالاسلام والمسلمین داود بهنصر افزود: تاسوعا به نام حضرت ابوالفضل العباس(ع) شناخته میشود؛ شخصیتی که نماد وفاداری و فداکاری در مسیر ولایت است و رفتار ایشان در کربلا الگویی ماندگار برای همه نسلهاست.
بهنصر بیان کرد: پیام عاشورا محدود به یک زمان خاص نیست و امروز نیز جامعه میتواند از این مکتب، درس وحدت، مقاومت، مسئولیتپذیری و دفاع از ارزشها را بیاموزد.
وی با اشاره به شرایط امروز جامعه و ضرورت حفظ انسجام اجتماعی گفت: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا، همواره در برابر سختیها و تهدیدها با وحدت و استقامت ایستاده و مسیر خدمت و ایثار را ادامه داده است.
روایت عزاداران؛ آمدهایم تا ارادت خود را نشان دهیم
در میان جمعیت عزاداران سنندجی، حضور مردم با روایتهای متفاوتی همراه بود؛ برخی از سالهای کودکی در این مراسمها حضور داشتهاند و برخی دیگر، امروز همراه خانواده خود در دستههای عزاداری شرکت میکنند.
یکی از عزاداران حاضر در مسیر میدان آزادی سنندج به خبرنگار مهر گفت: هر سال منتظر فرا رسیدن محرم هستیم. حضور در دسته عزاداری برای ما فقط یک مراسم نیست، بلکه فرصتی است برای یادآوری فداکاری امام حسین(ع) و یارانش.
وی افزود: ما از کودکی با این فرهنگ بزرگ شدهایم و تلاش میکنیم این عشق و ارادت را به فرزندانمان هم منتقل کنیم.
یکی دیگر از شهروندان سنندجی که همراه خانواده خود در مراسم شرکت کرده بود، اظهار کرد: تاسوعا و عاشورا مردم را کنار هم جمع میکند. در این روز تفاوتها کنار میرود و همه برای یک هدف و یک باور مشترک حضور پیدا میکنند.
یکی از جوانان شرکتکننده در دسته عزاداری نیز گفت: حضور جوانان در مراسم محرم نشان میدهد که نسل جدید هم ارتباط عمیقی با فرهنگ عاشورا دارد و این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد.
نذر حسینی؛ از پخت غذا تا خدمت در ایستگاههای صلواتی
در کنار مراسمهای عزاداری، خدمترسانی هیئات مذهبی و گروههای مردمی نیز بخش مهمی از برنامههای تاسوعای حسینی در کردستان است.
در این ایام، دهها هزار غذای گرم توسط هیئات مذهبی طبخ و میان مردم توزیع میشود، همچنین تعدادی از نانوایان در شهرهای مختلف استان با پخت نان رایگان در اجرای نذرهای مردمی مشارکت دارند.
برپایی ۱۵۰ ایستگاه صلواتی توسط هیئات مذهبی و موکبداران از دیگر برنامههای این ایام است که با هدف پذیرایی از عزاداران و خدمترسانی به مردم فعالیت میکنند.
آیین سنتی «حسن و حسین» در توپآغاج
در کنار دستههای عزاداری عمومی، آیینهای سنتی محرم نیز در برخی مناطق کردستان همچنان برگزار میشود.
در شهر توپآغاج، آیین سنتی سینهزنی با عنوان «حسن و حسین» عصر روز تاسوعای حسینی با حضور مردم برگزار میشود؛ مراسمی که ریشه در باورها و سنتهای مذهبی مردم منطقه دارد و نسلهای مختلف در آن حضور پیدا میکنند.
تاسوعای حسینی در کردستان، روایت یک حضور گسترده مردمی است؛ از خیابانهای سنندج تا مسیر گلزار شهدای کامیاران و از شهرهای بزرگ تا روستاهای استان، مردم با نوای «یا حسین» یاد شهدای کربلا را زنده نگه میدارند.
مردم این استان با حضور در هیئات مذهبی، دستههای عزاداری و برنامههای نذری، نشان میدهند که فرهنگ عاشورا همچنان جایگاهی عمیق در زندگی اجتماعی و مذهبی آنان دارد.
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